Система записи «Сизар» сертифицирована для работы в операционной системе «Ред ОС»

Система интеллектуальной записи и аналитики разговоров «Сизар», разработанная «Сател», успешно прошла процедуру сертификации на совместимость с отечественной операционной системой «Ред ОС» от компании «Ред Софт». Совместимость обеспечивает бесперебойную работу критически важных бизнес-процессов, связанных с записью и анализом телефонных переговоров в полностью отечественной программной среде. Об этом CNews сообщили представители «Сател».

«Ред ОС» сертифицирована ФСТЭК России, что позволяет интегрировать систему «Сизар» в государственных информационных системах и гарантирует соответствие текущим и будущим требованиям законодательства в сфере ИТ и информационной безопасности. Заказчики получают возможность построить ИТ-ландшафт на базе полностью отечественных решений, что снижает зависимость от зарубежных поставщиков и уменьшает риски, связанные с утечкой данных и кибербезопасностью.

«Сизар» — многофункциональное решение, представляющее собой универсальный программный комплекс для записи и интеллектуальной аналитики разговоров, записи экранов и прослушивания звонков в реальном времени. Применение системы актуально в любых отраслях бизнеса, где требуется автоматизированный контроль коммуникаций как с клиентами, так и внутри департаментов компании. Решение внесено в реестр российского программного обеспечения Минцифры.

«Ред ОС» — это российская операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования системного и прикладного программного обеспечения. Разработка «Ред ОС» ведется в защищенной инфраструктуре «Ред Софт», все компоненты находятся в репозитории на территории России. Продукт входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

«Уверены, что наше сотрудничество с компанией «Ред Софт» создаст необходимую технологическую инфраструктуру для оптимизации бизнес-процессов, повышения производительности труда и ускорению цифровой трансформации компаний», — сказал Роман Романов, руководитель центра программных разработок компании «Сател».

«Совместимость решения «Сизар» и операционной системы «Ред ОС» — важный шаг в расширении линейки отраслевых решений для наших общих заказчиков. Это наглядный пример того, как совместными усилиями мы формируем полноценную и конкурентоспособную отечественную ИТ-инфраструктуру, готовую к решению самых сложных задач бизнеса и государства», — сказала руководитель направления Маркетинг технологического партнерства «Ред Софт» Анна Авхимович.

Совместимость помогает компаниям получать стратегические преимущества и обеспечивает основу для технологической независимости. Организации получают возможность построения защищенного ИТ-ландшафта, соответствующего строгим требованиям регуляторов, что открывает дорогу для работы с государственными информационными системами. Это не только снижает операционные риски, связанные с использованием зарубежного ПО, но и гарантирует бесперебойную работу критически важных бизнес-процессов, связанных с записью и анализом коммуникаций.