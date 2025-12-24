CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Тамбовчане предпочитают сон и SPA на новогодние праздники

Жители Тамбовской области стали чаще выбирать оздоровительный отдых, чтобы улучшить физическое и ментальное самочувствие. Согласно данным совместного исследования «МегаФона» и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», на период новогодних праздников в 1,5 раза выросло число бронирований в российских санаториях, а трафик на сайты отелей, предлагающих SPA-программы и условия для здорового сна, в ноябре увеличился почти на 10% по сравнению с 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Среди тамбовчан набирает обороты велнес-туризм, который направлен на комплексное восстановление сил, замедление ритма жизни и борьбу со стрессом. Жители региона всё активнее совмещают отдых с лечебными процедурами, прогулками и спортом на свежем воздухе, а также выбирают для поездок тихие места, где можно качественно выспаться.

По данным аналитиков, число бронирований в санаториях на период новогодних праздников увеличилось на 57% по сравнению с прошлым годом. Большей популярностью также стал пользоваться отдых на природе: спрос на кемпинги, глэмпинги и загородные дома вырос на 15%.

Комфортный сон становится одним из ключевых факторов при выборе места отдыха на время каникул. Туристы обращают внимание на такие детали, как ортопедические матрасы, разнообразие подушек, блэкаут-шторы и концепцию «тихого» размещения. По информации оператора, в ноябре в Тамбовской области среднедневной трафик на сайты отелей с такими условиями вырос на 45% по сравнению с сентябрем.

Наличие стабильной и высокоскоростной связи становится неотъемлемой частью инфраструктуры гостеприимства. Чтобы тамбовчане могли оперативно забронировать понравившийся отель и оставаться на связи в различных велнес-локациях, «МегаФон» планомерно завивает сеть на всей территории региона — в частности, новые базовые станции в этом году появились Знаменском, Инжавинском, Никифоровском, Петровском, Рассказовском, Сосновском, и Уваровском районах. В общей специалисты компании построили и провели апгрейд около 80 телеком-объектов в области.

«Сонным» туризмом в регионе чаще интересуются женщины — на них приходится 63% данных. Места с комфортом для сна чаще всех присматривают абоненты 45-54 лет, на них приходится 32% аудитории. Далее следуют люди 35-44 лет и 25-34 лет с долей 25% и 23% соответственно.

В целом в топ самых популярных направлений для любого типа отдыха на новогодние каникулы входят Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Краснодар и Екатеринбург. Средняя стоимость забронированной ночи на период праздников в российских отелях и апартаментах составляет 7,7 тыс. руб. – на 8% выше, чем в 2024 г.

