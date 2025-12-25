CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

D-Link представила новые конфигурируемые гигабитные коммутаторы DGS-1026P, DGS-1018P и DGS-1010P

Компания D-Link представила новые конфигурируемые коммутаторы DGS-1026P, DGS-1018P, DGS-1010P с увеличенной дальностью PoE до 250 метров и DIP-переключателями для быстрого выбора наиболее востребованных режимов работы.

Новинки рекомендованы для применения в системах видеонаблюдения бюджетных и коммерческих предприятий, медицинских, образовательных и муниципальных учреждений, гостиничных и складских комплексов для подключения PoE-устройств в удаленных местах с отсутствием доступа к электропитанию. Новые коммутаторы характеризуются оптимальным соотношением функциональных характеристик и стоимости, позволяют сократить расходы на создание и эксплуатацию сети, обеспечивают простоту и удобство настройки.

Режимы работы DIP-переключателей новых коммутаторов: Flow Control – включение функции управления потоком; Port Isolation & Storm Control – активация защиты от широковещательного шторма и аппаратная изоляция выделенных портов; Extend – увеличение дальности передачи PoE на выделенных портах до 250 метров; PD-Alive – восстановление работы, не отвечающего на запросы PoE-оборудования (для DGS-1026P и DGS-1018P).

Основные характеристики DGS-1026P, DGS-1018P, DGS-1010P:

Порты Gigabit Ethernet с поддержкой IEEE 802.3af/at PoE до 30 Вт на порт.

Uplink-порты SFP для подключения к магистрали сети или серверу видеонаблюдения.

Поддержка приоритизации трафика QoS c возможностью классификации пакетов по 8 очередям приоритетов на основе 802.1p.

Интеллектуальные вентиляторы коммутаторов DGS-1026P и DGS-1018P с регулировкой скорости в зависимости от температуры позволяют минимизировать энергопотребление и шумовое воздействие.

Мониторинг питания PoE за счет LED-индикации на лицевой панели.

Соответствие стандарту энергоэффективности Ethernet IEEE 802.3az.

Простота установки и эксплуатации.

Новые коммутаторы доступны для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей: DGS-1026P – $354, DGS-1018P – $261, DGS-1010P – $150.

