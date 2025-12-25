CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

T2 подводит итоги 2025 года

T2, российский оператор мобильной связи, подводит итоги 2025 г. Оператор запустил бренд T2 AdTech, укрепил позиции на рынке виртуальных операторов связи и представил новые продуктовые и сервисные решения для частных и корпоративных клиентов. Т2 развивала HR-бренд и подтверждала свое лидерство среди работодателей в отраслевых премиях.

Техническое развитие

С начала 2025 г. Т2 продвигается в направлении импортозамещения. В ноябре 2025 г. оператор запустил 1000-ю базовую станцию российского разработчика «Булат», а в конце 2025 г. их число на сети превысило 1500 по всей стране. Более 30% новых сайтов Т2 за 2025 г. работают на оборудовании отечественного производства, всего количество сайтов на «Булате» к концу декабря 2025 г. достигло 3%.

Параллельно Т2 приступила к замене оборудования пакетной коммутации. Компания «Протей» создала ядро сети, способное обслуживать миллионы пользователей одновременно. С 2025 г. данное решение обслуживает весь трафик макрорегиона «Волга», в планах на 2026 г. – макрорегион «Сибирь». К 2028 г. импортозамещение коснется всех макрорегиональных площадок Т2.

Также в 2025 г. Т2 развернула технологию VoWiFi на все регионы присутствия: сейчас голосовой трафик по сети Wi-Fi составляет 4,9 млн минут в сутки. При этом трафик VoLTE достиг 400 млн минут в сутки. В Московском метрополитене Т2 увеличила скорость мобильного интернета до трех раз за счет добавления диапазона LTE2300. Пиковая скорость – до 200 Мбит/с.

Новый регион

Число регионов присутствия компании Т2 выросло до 70 – оператор вышел на рынок Ставропольского края. Регион стал первым для компании в Северо‑Кавказском федеральном округе. Связь T2 охватила все транспортные хабы и города, а также большинство малых населенных пунктов. На пике стройки оператор устанавливал по 100 базовых станций в неделю. Всего за два года в регионе построили более 1400 сайтов и 4000 базовых станций, связь доступна 99% населения края. С момента запуска на всей территории покрытия региона работают технологии VoLTE и VoWiFi.

T2 AdTech: собственная рекламная платформа

Т2 запустила бренд T2 AdTech и объединила все рекламные активы компании в единое направление. Платформа предоставляет доступ к инвентарю Т2 и партнеров, включая ресурсы ГК «Ростелеком». Охват пользователей на основе технологии Stable ID (стабильного обезличенного идентификатора абонента) достигает 75 миллионов в смартфонах, 53 млн в компьютерах, 45 млн в Smart TV и 10 млн через цифровую наружную рекламу. Среди инструментов платформы – таргетированные размещения, в том числе в Telegram Ads, мобильный перфоманс, программатик-реклама и другие решения.

MVNO

В 2025 г. Т2 сохранила лидерство на рынке виртуальных операторов связи: доля компании превысила 60%, при этом в банковском сегменте совместно с Т2 реализуются 87% MVNO-проектов. Фабрика MVNO расширила продуктовую линейку решений для партнеров и запустила сервисы кибербезопасности, программы лояльности, а также решения для домохозяйств – в партнерстве с «Ростелекомом».

Т2 подписала меморандум о взаимодействии с «ГПБ Мобайл». Компании уже совместно работают в части противодействия телефонному мошенничеству, и с 2025 г. фокусируются на улучшении качества связи в регионах присутствия виртуального оператора, развитии биллинговых решений и продуктов в B2B-сегменте.

Финансовые сервисы

Т2 анонсировала создание первого платежного продукта: совместно с fintech‑компанией Paygine оператор выпустит карту Т2. Помимо этого, оператор расширил портфель иностранных карт в мобильном приложении, включая Visa и Mastercard банков СНГ, «Плати по миру» от банка Гонконга.

Также в 2025 г. развивались партнерства с Т-Банком, ОТП Банком, финансовым маркетплейсом «Сравни», Московской биржей и другими компаниями.

Розница и операционная эффективность

Т2 и МТС запустили гибридный формат салонов связи. Цель проекта – оптимизировать затраты и повысить эффективность дистрибуции. Кроме того, в салонах Т2 установили биометрические терминалы для оформления SIM-карт иностранным гражданам. Это делает процесс верификации удобнее и помогает упростить исполнение актуальных требований законодательства. На данный момент Т2 оснастила более 400 салонов связи собственными биотерминалами, а к концу I квартала 2026 г. планирует увеличить их число до 1000.

Также Т2 расширила портфель партнеров федеральных сетей массового потребления до 40.

HR-бренд

Компания системно развивает HR-практики, направленные на поддержку и развитие компетенций сотрудников. Одно из таких направлений – формирование разновозрастной команды. Т2 продолжила масштабировать программу трудоустройства специалистов 50+ в службе поддержки: за два года существования проекта количество сотрудников старшего возраста увеличилось в четыре раза и достигло 15% от всей команды.

Кибербезопасность

Т2 усилила направление кибербезопасности и запустила бренд SafeWall – бесплатную многоуровневую систему защиты абонентов от цифровых угроз. Платформа включает интеллектуальную блокировку подозрительных звонков, бесплатного голосового ассистента, защиту от скрытых подписок и автоматическую маркировку вызовов. Сервис защищает абонентов от попыток несанкционированного входа в аккаунты на Госуслугах, дает возможность запрашивать отчеты об утечках персональных данных от «Солара». В 2025 г. Т2 также запустила омниканальную линию для помощи абонентам, столкнувшимся с мошенниками.

Клиентский сервис

За пять лет чат-бот Т2 обработал более 35 млн запросов (в среднем 19,5 тыс. диалогов в день), а количество обращений через этот канал выросло в семь раз. За счет роста доли автоматизированных решений в периметре дистанционного сервиса компании удалось на 18% сократить время обработки запросов, перераспределить нагрузку на операторов и повысить качество сервиса. Индекс удовлетворенности клиентов (CSI) за этот период увеличился на 34%.

Развитие продукта

В 2025 г. Т2 запустила сразу несколько продуктовых решений, ранее не представленных на рынке. Компания первой в телекоме стала начислять проценты на остаток минут и гигабайтов, а также ввела новое для рынка понятие «Гигабэк» – возврат процента трафика, потраченного в выбранных категориях. Т2 запустила безлимитный трафик на популярные маркетплейсы, а новым клиентам стала бесплатно предоставлять «Вечный номер». Впервые на телеком-рынке абоненты получили возможность кастомизировать название сети с помощью эмодзи. T2 также стал первым оператором, кто предложил клиентам тройной безлимит: на мобильный интернет, звонки внутри сети и SMS по России.

