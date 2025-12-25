CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Знакомьтесь, «Булат»: «Ростелеком» запустил в Курганской области первые базовые станции от российского поставщика

Компания «Ростелеком» построила и запустила в 13 малых населенных пунктах Курганской области первые в регионе базовые станции от отечественной компании «Булат». Теперь более 2 500 жителей в Альменевском, Белозерском, Каргапольском, Мишкинском, Макроусовском, Сафакулевском, Шадринском и Шумихинском муниципальных округахi могут пользоваться мобильным интернетом четвертого поколения и голосовой связью. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Проект реализован по федеральной программе устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Центром компетенций выступает оператор мобильной связи T2 (дочерняя компания «Ростелекома»): он согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети и проводит приемку сайтов.

Гульжан Фахрутдинова, директор департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области: «По поручению губернатора мы продолжаем работу по улучшению качества мобильной связи в нашем регионе. Это не только доступ к онлайн-образованию, телемедицине и электронным государственным слугам, но и реальное улучшение качества жизни, а также новые возможности для бизнеса. Важно, что выбор населенных пунктов для установки базовых станций происходит при активном участии жителей Курганской области. В 2025 г. более 800 человек проголосовали на портале «Госуслуг» за деревни и поселки, в которых в следующем году планируется построить инфраструктуру для появления скоростного мобильного интернета и голосовой связи».

Базовая станция от компании «Булат» — это решение для построения мобильных сетей. Оборудование поддерживает работу двух стандартов: 2G/GSM обеспечивает качественную голосовую связь, а 4G/LTE — высокоскоростной мобильный интернет. Система управления и программное обеспечение базовой станции — полностью отечественная разработка.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании «Ростелеком»: «В 2025 г. в Курганской области мы запустили в работу 14 базовых станций, 13 из них — от отечественного производителя “Булат”. Оборудование стало достойной заменой иностранным аналогам и уверенно демонстрируют отличное качество связи. Внедрение российских решений в сфере телекоммуникаций повышает защищенность сетей от внешних угроз и стимулирует развитие отечественных научно-технических центров».

Базовые станции по проекту УЦН 2.0 уже построены в 60 населенных пунктах Зауралья. К вышкам подведены волоконно-оптические линии связи, которые обеспечивают высокую скорость передачи данных. Все станции были протестированы с участием независимых экспертов и представителей региональной власти.

«Ростелеком» реализует программу УЦН 2.0 по заказу Минцифры России.

