CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

Аналитика МТС: Спрос на облачные хранилища в Якутии вырос более чем в 4,5 раза

MWS Cloud, входит в группу компаний МТС, проанализировала спрос на облачные сервисы в регионах России. По данным компании, потребление облачных хранилищ в Республике Саха (Якутия) за год выросло более чем в четыре с половиной раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего среди облачных сервисов MWS Cloud компании в Якутии пользуются виртуальной инфраструктурой, офисным ПО в облаке, резервным копированием и объектным хранилищем в облаке. Более всего среди всех облачных сервисов выросло потребление объектного хранилища в облаке.

По данным МТС, более всего облачными сервисами пользуются ритейлеры. Следом идут компании, работающие в сфере информации и связи, обрабатывающие предприятия, логистические компании и научно технические организации.

Сильнее всего потребление облаков выросло в сфере образования – более чем в семь раз. Следом идут ритейлеры – прирост более чем в четыре раза, медицинские компании – в два раза. Также растет потребление облаков у организаций, работающих в сфере культуры и спорта, а также гостиничном и ресторанном бизнесе

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Смогут ли базовые станции российского производства заменить оборудование ушедших вендоров?

Операторы связи в России начали использовать нейросети для привлечения новых абонентов

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

Разыскиваемому в США хакеру предъявлено обвинение в России. Ему грозит 18 лет

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Маск призвал замедлить прогресс ИИ и робототехники

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще