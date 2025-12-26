Навигационная система МФТИ прошла испытания на Ми-171А3

Навигационная система, созданная учёными МФТИ, успешно прошла сертификационные испытания на первом российском оффшорном и полностью цифровом вертолёте Ми-171А3. Разработка обеспечивает кратное повышение точности курсоуказания в условиях, когда спутниковые сигналы недоступны, что критически важно для полётов над морем. Об этом CNews сообщил представитель МФТИ.

В конце 2025 г. завершились сертификационные испытания нового российского оффшорного вертолета Ми-171А3 – первой отечественной машины, предназначенной для работы над морем и обслуживания удалённых шельфовых платформ. Ключевым элементом его бортового оборудования стала навигационная система «НСИ-2000MTG», разработанная лабораторией лазерных навигационных систем Института цифрового неба МФТИ под руководством профессора Алексея Фомичёва совместно с компанией «Лазекс».

В ходе испытаний впервые были отработаны созданные на Физтехе алгоритмы длинноволновой инерциальной навигации с доплеровской коррекцией. Эта технология позволила достичь кратного улучшения точности автономной навигации в условиях отсутствия или сбоя спутниковых сигналов (GPS/ГЛОНАСС). Для полётов над открытым морем, где альтернативные ориентиры отсутствуют, а надёжная связь со спутниками не гарантирована, это прорывное решение, напрямую влияющее на безопасность.

«Задача состояла в том, чтобы создать систему, которая не просто дублирует спутниковые данные, а самостоятельно, с высочайшей надёжностью, определяет положение и курс летательного аппарата в самой сложной среде. Наши алгоритмы используют комплекс данных от инерциальных и доплеровских датчиков, что позволяет вертолёту “чувствовать” своё перемещение с минимальной погрешностью даже в автономном полёте», – сказал руководитель разработки, профессор МФТИ Алексей Фомичёв.

Ми-171А3 – не только первый российский специализированный оффшорный (предназначенный для полетов над акваториями и обслуживания морских объектов) вертолёт, открывающий новые перспективы для экспорта, но и первый полностью цифровой. Вся его конструкция была спроектирована и промоделирована в электронном виде, что позволило оптимизировать интеграцию таких передовых решений, как навигационная система МФТИ.

Успешная интеграция навигационной системы МФТИ решила ключевую техническую задачу для нового вертолёта, а также усилила его конкурентные преимущества на международном рынке оффшорной авиации, где надёжность в условиях потери связи ценится особенно высоко.

Институт цифрового неба открылся в МФТИ весной 2025 г. Он создан на базе лабораторий, специализирующихся на космических технологиях, беспилотных и инфокоммуникационных системах, вышедших из физтех-школ радиотехники и компьютерных технологий и аэрокосмических технологий. В его состав входят центр компетенций «Космос», центр компетенций по перспективным беспилотным системам и сервисам и центр телекоммуникаций. Основная цель института – создание единой системы технологий, устройств и сервисов в воздушном и космическом пространстве.