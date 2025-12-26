CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Пусть каникулы будут кибербезопасными: «Ростелеком» провел для кемеровских школьников занятие по цифровой грамотности.

Компания «Ростелеком» в преддверии зимних каникул напомнила юным кузбассовцам правила безопасного проведения в интернете. Занятие прошло для 8-х классов средней школы №77 г. Кемерово. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Специалисты провайдера рассказали ребятам о самых новых схемах фишинга, с которыми сталкивается молодое поколение, поговорили о том, как распознать обман в онлайн-пространстве, как защитить свои личные данные в соцсетях и компьютерных играх. Особенно подробно остановились на кибербуллинге и еще раз призвали обращаться в любой сложной и непонятной ситуации за помощью ко взрослым: родителям или учителям.

Занятие прошло в форме диалога: восьмиклассники охотно делились своими историями общения с онлайн-мошенниками, размышляли о том, почему люди им верят, давали друг другу советы.

Андрей Павлов, заместитель директора МБОУ «СОШ №77» г. Кемерово: «По статистике, в период новогодних праздников мошенники активизируются, и нам хочется уберечь ребят от необдуманных поступков в Сети. Хорошо, что на помощь приходят крупные компании, которые тоже учат подростков быть осмотрительнее, прививают им основы цифровой гигиены и безопасного поведения в интернете».

Василий Винников, директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком»: «Цифровизация прочно вошла в жизнь каждого человека, однако она несет с собой не только удобство, но и определенные угрозы. Мы ведем систематическую работу по киберпросвещению среди подростков и молодежи, а на образовательной платформе "Лицей" в свободном доступе размещен полный курс по цифровой безопасности. Он поможет сформировать необходимые навыки онлайн-грамотности, будет полезен как школьникам, так и родителям».

