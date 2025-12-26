CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Телеком Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения Электроника
|

Тяжелая промышленность оказалась самой «умной» отраслью в Хабаровском крае

Цифровая экосистема МТС проанализировала рост подключений умных устройств за 2025 г. Наибольшее количество приборов с технологией межмашинной передачи данных без участия человека (М2М) зафиксировано в сфере тяжелой промышленности региона, а самую активную динамику внедрения умных технологий продемонстрировали организации сферы ЖКХ. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Абсолютным лидером по приросту подключений (40% за год) стали ресурсоснабжающие организации. В большинстве своем они внедряют умные приборы учета электроэнергии и датчики, которые используются для дистанционного сбора показаний, мониторинга состояния сетей и оперативного оповещения об аварийных ситуациях.

Второе место по приросту занимает транспорт и логистика. Логистические компании края внедряют интеллектуальные системы для контроля автопарка, отслеживания местоположения грузов в реальном времени и оптимизации маршрутов. За последний год количество М2М-устройств в этой отрасли выросло на 30%.

Замыкает тройку лидеров сфера ретейла. Торговые компании используют М2М-технологии для автоматизации процессов, мониторинга оборудования и управления цепочками поставок без участия человека, складского учета. Прирост устройств в этом сегменте составил 20%.

«Мы видим, как бизнес Хабаровского края переходит от пилотных проектов к масштабному внедрению IoT-решений, которые становятся основой для повышения операционной эффективности и создания новых бизнес-моделей. В энергетике это переход к предиктивному обслуживанию сетей, в логистике — к управлению цепочками поставок в реальном времени, что критически важно для нашего протяжённого региона. МТС, как цифровая экосистема, видит свою роль не только в предоставлении надёжной связи, но и в создании платформенных решений, которые помогают бизнесу извлекать максимальную ценность из данных, собранных умными устройствами», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Операторы связи в России начали использовать нейросети для привлечения новых абонентов

Смогут ли базовые станции российского производства заменить оборудование ушедших вендоров?

Разыскиваемому в США хакеру предъявлено обвинение в России. Ему грозит 18 лет

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

Маск призвал замедлить прогресс ИИ и робототехники

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще