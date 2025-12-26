В преддверии новогодних праздников МТС ускорила LTE-интернет в Магнитогорске

МТС обновила телекоммуникационное оборудование в Правобережном и Орджоникидзевском районах Магнитогорска. Рост скорости мобильного интернета LTE до 20% произошел в южной столице Челябинской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря модернизации сети МТС скорость LTE-интернета выросла в правобережной части города – в 109-м, 126-м, 127-м и 128-м микрорайонах, вблизи образовательных и медицинских учреждений, а также в популярных парках и скверах. На левом берегу Магнитогорска улучшение интернет-соединения произошло в частном секторе.

Проведенные техническими специалистами МТС работы повысили стабильность сигнала, что также отметят жители многоквартирных домов, работники офисов, а также посетители кафе и магазинов, в том числе расположенных в торговых центрах города. Модернизация оборудования также расширила зону действия VoLTE (Voice over LTE – голос по LTE) – технологии, переводящей обычные голосовые вызовы в сеть нового стандарта и делающей голос собеседника четким, словно он находится на расстоянии вытянутой руки. Доступ к VoLTE можно активировать в настройках смартфона.

«К празднованию Нового года и зимним каникулам мы проводим дополнительные работы и готовим сеть к пиковым нагрузкам – это то время, когда южноуральцы более активно пользуются голосовой связью и мобильным интернетом, поздравляют друзей и родственников, создают и смотрят праздничный контент. Поэтому мы увеличиваем емкость сети и ее пропускную способность, чтобы даже после боя курантов, жители Челябинска, Магнитогорска и из других уголков Южного Урала могли созвониться с близкими по VoLTE и обменяться праздничными фотографиями и видеороликами», — сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.