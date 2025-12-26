CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В преддверии новогодних праздников МТС ускорила LTE-интернет в Магнитогорске

МТС обновила телекоммуникационное оборудование в Правобережном и Орджоникидзевском районах Магнитогорска. Рост скорости мобильного интернета LTE до 20% произошел в южной столице Челябинской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря модернизации сети МТС скорость LTE-интернета выросла в правобережной части города – в 109-м, 126-м, 127-м и 128-м микрорайонах, вблизи образовательных и медицинских учреждений, а также в популярных парках и скверах. На левом берегу Магнитогорска улучшение интернет-соединения произошло в частном секторе.

Проведенные техническими специалистами МТС работы повысили стабильность сигнала, что также отметят жители многоквартирных домов, работники офисов, а также посетители кафе и магазинов, в том числе расположенных в торговых центрах города. Модернизация оборудования также расширила зону действия VoLTE (Voice over LTE – голос по LTE) – технологии, переводящей обычные голосовые вызовы в сеть нового стандарта и делающей голос собеседника четким, словно он находится на расстоянии вытянутой руки. Доступ к VoLTE можно активировать в настройках смартфона.

«К празднованию Нового года и зимним каникулам мы проводим дополнительные работы и готовим сеть к пиковым нагрузкам – это то время, когда южноуральцы более активно пользуются голосовой связью и мобильным интернетом, поздравляют друзей и родственников, создают и смотрят праздничный контент. Поэтому мы увеличиваем емкость сети и ее пропускную способность, чтобы даже после боя курантов, жители Челябинска, Магнитогорска и из других уголков Южного Урала могли созвониться с близкими по VoLTE и обменяться праздничными фотографиями и видеороликами», — сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Смогут ли базовые станции российского производства заменить оборудование ушедших вендоров?

Операторы связи в России начали использовать нейросети для привлечения новых абонентов

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Разыскиваемому в США хакеру предъявлено обвинение в России. Ему грозит 18 лет

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

Маск призвал замедлить прогресс ИИ и робототехники

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще