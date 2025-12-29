«Обит»: дата-центры формируются как перспективный инвестиционный класс

Несмотря на рост стоимости строительства и усложнение запуска новых проектов, ЦОДы все чаще рассматриваются бизнесом и инвесторами как привлекательный объект для инвестиций. По экспертным оценкам, рынок дата-центров в России демонстрирует стабильный рост на уровне 15–20% год к году. При этом ввод новых мощностей сдерживается рядом факторов: изменением структуры поставок оборудования после ухода западных вендоров, ростом цен на инженерные решения, а также экономическими факторами, повышающими порог входа в капиталоемкие проекты. Об этом CNews сообщили представители компании «Обит».

В результате рынок проходит стадию консолидации, в которой ключевую роль начинают играть игроки, обладающие собственными инженерными компетенциями и опытом эксплуатации ЦОДов. «Сегодня мы видим более взвешенный и рациональный подход к запуску новых проектов», — отметили представители оператора ИТ-решений «Обит».

Участников рынка можно условно разделить на две группы. Первая — компании, строящие дата-центры для собственных нужд. В последние годы в этот сегмент активно входят игроки из новых отраслей — представители ритейла, e-commerce и медиа. Так, ранее в X5 Group заявляли, что инвестиции в собственный ЦОД позволяют снизить совокупную стоимость владения ИТ-инфраструктурой более чем в три раза.

Вторая группа — инвесторы, рассматривающие ЦОДы для коммерческих нужд, наподобие с объектами коммерческой недвижимости. В частности, ряд девелоперов стали смотреть в сторону данного сегмента вместо покупки офисных площадей. По данным «Обит», при полной загрузке и правильной управляемости срок окупаемости качественно спроектированного дата-центра может составлять около 10 лет, а средняя годовая доходность — порядка 10% от стоимости объекта. Так, компания «Обит» в начале 2024 г. ввела в эксплуатацию собственный коммерческий дата-центр в Санкт-Петербурге, объект площадью 2 тыс. кв. м рассчитан на 236 стоек. Объем инвестиций в проект составил около 1 млрд рублей. На сегодняшний день дата-центр полностью заполнен клиентами.

По оценкам аналитиков «Обит», сегодня при строительстве среднего дата-центра уровня Tier III стоимость 1 мВт ИТ-мощности составляет примерно 600–800 млн. руб. При этом ЦОД представляет собой сложный инженерный объект, к которому предъявляются повышенные требования по надежности электроснабжения, системам охлаждения, связи и безопасности, поэтому в таких проектах критична экспертиза партнеров: операторов ЦОД, системных интеграторов в качестве генподрядчиков или специализированных консультантов.

«Дата-центры по праву можно назвать одним из ключевых столпов цифровой экономики. Компании, которые уже сегодня инвестируют в развитие качественной инфраструктуры и привлекают профессиональных операторов, смогут занять устойчивые позиции на рынке и обеспечить устойчивый фундамент для своего развития», — отметил Михаил Телегин, заместитель генерального директора по стратегическим проектам «Обит».