Аналитика сервиса «Защитник МТС»: в праздничные дни мошенники совершили более 30 млн нежелательных звонков

МТС проанализировала мошеннические звонки в период январских праздничных дней. По данным сервиса «Защитник МТС», с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г. мошенники совершили более 30 млн звонков, каждый из которых был заблокирован сервисом. Самая массированная атака пришлась на жителя Томска – мужчине поступило 2534 звонка преимущественно в первой половине дня.

Согласно данным сервиса, пик мошеннической активности пришелся на середину праздничного периода, 5 и 6 января 2026 г., когда было совершено более 35% всех звонков. Эксперты связывают такие показатели с тем, что в данный период бдительность людей все еще остается на низком уровне, при этом вероятность принять звонок с неизвестного номера остается высокой – граждане продолжают получать поздравления с Новым годом и Рождеством.

В среднем злоумышленники чаще атаковали женщин в возрасте 35-44 лет со средним уровнем дохода, треть из которых не имеют детей. Наиболее популярной темой для атак стали потенциальные инвестиции — на них пришлось 41% всех звонков. Мошенники предлагали совершить «выгодные вложения» или сообщали о «проблемах с брокерским счетом». Второй по распространенности категорией (20%) были звонки от имени государственных органов — Пенсионного фонда, социальных служб или правоохранительных структур. Еще 13% атак были связаны с имитацией проблем с операторами связи, где преступники под видом поддержки пытались получить данные банковских карт под предлогом «возврата переплаты» или «блокировки номера».

Основная масса мошеннических звонков пришлась на крупные города с более высокой долей платежеспособного населения: в топ-3 самых атакуемых вошли Москва, Краснодар и Санкт-Петербург.

«Средняя длительность разговора составила всего 11 секунд, что указывает на стремление преступников быстро добиться результата. Такая короткая продолжительность диалога — характерный признак агрессивной схемы, рассчитанной на мгновенную реакцию. Мошенники используют праздничную расслабленность людей и пытаются за считанные секунды склонить их к необдуманным действиям, чаще всего под предлогом срочных финансовых операций», — сказал директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

