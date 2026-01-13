«МегаФон»: молодежь в новогодние праздники пользовалась мобильным интернетом реже остальных

Во время новогодних каникул россияне предпочли общаться с близкими, а не писать сообщения. В праздничный период голосовой трафик вырос на 27%, а всего жители страны проговорили более 8,3 тыс. лет, выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных.

Пик голосового общения традиционно пришёлся на 31 декабря (14% от всех минут на звонки в период праздников). Всего жители страны за каникулы проговорили более четырёх миллиардов минут, что эквивалентно 8285 годам непрерывного общения.

Самыми активными звонящими стали россияне в возрасте 35–44 лет — на них пришлось 25% всех пользователей голосовой связи. Чуть реже это делали абоненты 45–54 лет (23%), а третью строчку заняла аудитория 65+ (20%). При этом именно старшее поколение поздравляли чаще других: на пожилых россиян пришлось около четверти всех входящих звонков.

Молодёжь 14–24 лет заметно реже выбирала голосовое общение (на них приходится 2%), но именно она чаще других становилась инициатором звонков: исходящих вызовов у этой категории оказалось больше.

Активность старшего поколения проявилась и в мобильном интернете. На пользователей 65+ пришлось 21% всего использованного трафика, тогда как доля абонентов 14–24 лет составила лишь 6%. Лидерами по объёму интернет трафика в новогодние каникулы ожидаемо стали россияне 35–44 лет (35%), далее следуют абоненты 45–54 лет (24%) и 25–34 лет (15%).

География поздравлений в праздники также оказалась контрастной. Самыми разговорчивыми стали жители Северного Кавказа. Так, в Карачаево Черкесии в среднем на одного абонента пришлось 21,5 минуты разговоров. Далее следуют жители Чечни (19,6 минуты) и Ингушетии (19 минут). В пятёрку регионов-лидеров вошли также Калмыкия (18,7 минуты) и Мордовия (18,3 минуты).

Меньше звонков совершили жители Ханты Мансийского автономного округа-Югры — в среднем 4,9 минуты на абонента. Также в числе наименее разговорчивых россиян оказались нижегородцы (7,7 минуты), а также москвичи и жители Подмосковья (8 минут).