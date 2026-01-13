Забайкальцы отдыхали на новогодних выходных в СПА и банях

Аналитики «МегаФона» заметили рост интереса жителей Забайкальского края к сайтам бань, саун и СПА‑центров на прошедших новогодних выходных. В начале января количество посещений порталов парных выросло на 44% по сравнению с аналогичным периодом января 2025 г. Чтобы отдых прошел с комфортом, любители погреться в банях заранее покупали себе все самое необходимое: веники, тапочки, полотенца, ковши и другие товары. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В 2025 г. самым активным месяцем посещений СПА и бань стал декабрь, когда трафик на соответствующие порталы был почти в два раза больше среднемесячного значения. Повышенный интерес наблюдался и в другие «холодные» периоды – февраль и октябрь. Весной, наоборот, забайкальцы выбирали вместо парных иной способ расслабления и отдыха.

Декабрьский рост спроса продолжился и на длинных январских выходных – количество посещений сайтов СПА-локаций увеличилось на 44%, а трафик – на 14% по сравнению с прошлым годом.

«Статистика новогодних каникул наглядно показала важную тенденцию: для жителей региона качественный отдых неразрывно связан с возможностью оставаться онлайн. Наша работа в 2025 г. была направлена на то, чтобы качество сети оставалось на высоком уровне. Так, за весь год мы построили и модернизировали в Забайкалье порядка сотни базовых станций», – сказала Мария Крылова, директор «МегаФона» в Забайкальском крае.

Местную big data подтверждают и данные с маркетплейсов по всей стране. Причем россияне стали заранее заказывать необходимые для бани вещи. Так, в октябре зафиксирован рост продаж по количеству соответствующих товаров на Wildberries и Ozon. Веники для бани выбирали на WB на 30% чаще, чем годом ранее. Пользователи Ozon добавили в свои корзины в 1,8 раза больше березовых веников, чем в октябре 2024 г. Кроме того, на Ozon отмечен рост продаж ковшей, ушатов, ведер на треть.

На WB самой популярной категорией среди товаров для сауны с начала 2025 г. стал текстиль (около 40% в продажах), за ним следуют тапочки (32%). На Ozon в лидерах — также текстиль (22%), на втором месте расположились предметы интерьера для бани (13%), а на третьем — веники (5%).