Аналитика «МТС Геоэффект»: каждый десятый посетитель московских парков в новогодние праздники был иностранцем

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала посещаемость московских парков в период новогодних праздников. Согласно обезличенным данным сервиса «МТС Геоэффект», столичные парки посетили более пяти млн гостей, среди которых были как москвичи (75%) и внутренние туристы (15%), так и жители других стран (10%). Об этом CNews сообщили представители МТС.

Среди самых популярных локаций лидировали крупные парковые комплексы, оборудованные катками. В топ-5 самых посещаемых объектов вошли парки «Измайлово» (9%), «Коломенское» (6%), «Кузьминки-Люблино» (6%), «Сокольники» (4%) и ЦПКиО им. Горького (4%), на которые пришлась четверть всего трафика.

Большинство визитов были короткими – 65% посещений длились менее часа, а среднее время пребывания составило около 60 мин. При этом каждый третий визит был повторным, хотя более 80% посетителей пришли в парк за праздники только один раз. Пик посещаемости в течение суток длился с 12:00 до 16:00. Наиболее популярными днями для отдыха стали 5 и 6 января (13%), тогда как 9 января оказалось наименее посещаемым (4%).

На жителей Москвы и Московской области пришлось 75% посещений. Доля внутренних туристов составила 15%. В топ-3 регионов вошли Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Краснодарский край. Среди зарубежных гостей преобладали жители Китая.

Более половины (52%) посетителей столичных парков были мужчинами. Наиболее активной возрастной группой стали гости 35–44 лет (22%), за ними следовали посетители 45–54 лет (16%), а также дети и подростки до 17 лет (15%). При этом большинство гостей (58%) отдыхали в парках без детей.

