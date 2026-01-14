CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» расширил покрытие в Дагестане

Уже в этом году технические специалисты «МегаФон» развили инфраструктуру в нескольких населенных пунктах Республики Дагестан. Работа не останавливалась даже во время зимних каникул.

Положительные изменения почувствовали жители городов Махачкала и Дербент, сел Килятль, Леваши, Сукиях, Джирабачи. Инженеры компании модернизировали телеком-оборудование, благодаря чему увеличилась территория использования мобильного интернета в жилых и промышленных зонах.

Дополнительное подключение средних и высоких диапазонов частот в этом году расширило площадь покрытия сети, усилило скорость мобильного интернета в среднем на 10% по республике.

«В 2025 г. техническая служба оператора реализовала более 150 работ по обустройству и модернизации инфраструктуры. Мы провели работы в каждом районе республики, обеспечив связью и мобильным интернетом абонентов не только в крупных городах, но и в отдаленных селениях, в том числе, горных. В 2026 продолжаем расширять покрытие для эффективного использования клиентами всех цифровых сервисов», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

