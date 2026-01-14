CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» расширил покрытие в Анапском районе

Уже в этом году технические специалисты «МегаФон» усилили покрытие в нескольких населённых пунктах близ черноморского побережья. Работа не останавливалась даже во время зимних каникул.

Улучшения затронули целый ряд населённых пунктов Анапского района: Анапу, Витязево, Варваровку, Гай‑Кодзор, Сукко, Виноградный, Верхнее Джемете и Чембурку. Установка нового телекоммуникационного оборудования позволила существенно расширить зону покрытия LTE, повысить скорость мобильного интернета на 20% и улучшить качество голосовых вызовов.

Big data «МегаФона» подтверждает растущую популярность Анапы как туристической локации. Только за новогодние праздники жители и гости региона прокачали свыше 196 ТБ данных. Этот объём эквивалентен примерно 40 млн фотографий высокого качества или 50 млн музыкальных треков.

«Анапа — это не только природные локации, но и современная цифровая среда. Благодаря обновлённой инфраструктуре скорость мобильного интернета в районе достигает 100 Мбит/с, а покрытие LTE охватывает ключевые точки. В дни новогодних каникул курорт принял десятки тысяч человек. Наиболее активный туристический поток зафиксирован из столичных регионов и крупных южных городов: Москвы, Санкт‑Петербурга, Ростова‑на‑Дону, Волгограда и Самары», — отметил Андрей Холодов, директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Открыта регистрация на конференцию CNews «Технологии искусственного интеллекта 2026» 12 февраля

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

Центробанк запустил онлайн-сервис для анонимных жалоб на манипулирование финансовым рынком

Половина российских телеком-компаний уязвима для хакерских атак из-за дырявой ИТ-инфраструктуры

Власти хотят штрафовать и лишать свободы работников сотовых операторов за мизерную ошибку в абонентском договоре

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще