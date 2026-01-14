CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Веб-сервисы
|

Смотрели «Один дома» и много читали: как новосибирцы провели зимние каникулы

Аналитики холдинга ON Медиа, входящего в группу компаний МТС, проанализировали интересы жителей Новосибирской области в праздники. Эксперты рассказали, за просмотром, чтением и прослушиванием каких фильмов, сериалов, книг и треков жители региона встретили Новый год и провели каникулы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным онлайн-кинотеатра «Кион», особенно тепло новосибирцы приняли фильм-сказку с Анной Пересильд «Алиса в Стране Чудес», историческую комедию «Шальная императрица» о невероятных похождениях Екатерины II в Петербурге наших дней, а также забавный сериал «Жека Рассел» — историю бухгалтера, неожиданно оказавшегося в теле собаки породы джек-рассел-терьер.

Лидерами среди зарубежных фильмов и сериалов, которые новосибирцы выбирали в библиотеке платформы и смотрели на ТВ, стали новая версия классического романа Брема Стокера «Дракула» от Люка Бессона, классическая новогодняя комедия «Один дома», а также недавняя экранизация мрачной подростковой антиутопии Стивена Кинга «Долгая прогулка».

На каникулах, по данным электронной библиотеки «Кион Строки», жители Новосибирской области стали одними из самых читающих в праздники. Столица Сибири заняла шестое место в топе регионов. Жители Новосибирской области в праздники читали фэнтези, детективы и любовные романы. Топ-книг возглавило фэнтези Зои Брисби «Девушка, которая не любила Рождество», на втором месте расположился любовный роман «Бюро темных дел» от Эрика Фуасье и замкнул тройку лидеров детектив российского писателя Гая Юлия Орловского «Высокий глерд».

Как следует из статистики прослушиваний на музыкальном стриминге «Кион Музыка», на новогодних праздниках новосибирцы отдавали предпочтение популярной танцевальной и поп-музыке, а также рэпу. На вершине регионального хит-парада оказались треки Джигана, Aryik & Asti, Niletto – «Худи»; Betsy, Ded M – «Под Новый Год»; Sabi, Mia Boyka - «Базовый минимум».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Открыта регистрация на конференцию CNews «Технологии искусственного интеллекта 2026» 12 февраля

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

Центробанк запустил онлайн-сервис для анонимных жалоб на манипулирование финансовым рынком

Половина российских телеком-компаний уязвима для хакерских атак из-за дырявой ИТ-инфраструктуры

Власти хотят штрафовать и лишать свободы работников сотовых операторов за мизерную ошибку в абонентском договоре

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще