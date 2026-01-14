Тюменцы на новогодних каникулах читали «Мастера и Маргариту» и смотрели «Дракулу»

Аналитики холдинга «ON Медиа», входящего в группу компаний МТС, проанализировали интересы жителей Тюменской области во время праздничных каникул с 31 декабря по 11 января. Эксперты рассказали, за просмотром, чтением и прослушиванием каких фильмов, сериалов, книг и треков жители региона провели Новый год. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным онлайн-кинотеатра «Кион», самыми популярными отечественными фильмами и сериалами среди жителей Тюменской области в новогодний период стали: «Алиса в Стране Чудес», «Шальная императрица» и «Жека Рассел». Лидерами среди зарубежных фильмов и сериалов, которые включали на платформе и телевидении в новогодние каникулы, стали: «Дракула», «Один дома», «Долгая прогулка».

Традиционно в новогодние праздники телеканалы транслировали любимые новогодние кинокартины, музыкальные шоу и новогодние «огоньки». В целом, чаще других телеканалов россияне отдавали предпочтение «Первому каналу», «России 1» и ТНТ.

Самыми популярными книгами среди жителей Тюменской области, по данным электронной библиотеки «Кион Строки», на новогодних каникулах стали: «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Рик Саттор. Мальчик из другой эпохи последний фонарь» Юлии Цыпленковой, «Агасфер. В полном отрыве» Вячеслава Каликинского. Больше всего тюменцы обращали внимание на книги в жанре фэнтези, фантастики и современную литературу.

Как следует из статистики прослушиваний на музыкальном стриминге «Кион Музыка», на новогодних праздниках пользователи из Тюменской области отдавали предпочтение популярной танцевальной музыке, а также рэпу. В рейтинг самых популярных треков по числу прослушиваний вошли: Betsy, Ded M – «Под Новый Год», Джиган, Artik & Asti, Niletto – «Худи», Sabi, Mia Boyka – «Базовый минимум».