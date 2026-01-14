CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Загадывай и желай: почти 1500 желаний ямальских детей услышали Дед Мороз и его цифровые помощники

«Ростелеком Контакт-центр» подвел итоги бесплатной горячей линии Деда Мороза и его цифровых помощников. Линия работала круглосуточно в течение десяти предпраздничных дней. Количество звонков увеличилось на 60% по сравнению с 2024 г. и достигло 242 тыс. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Единственный официальный канал связи с главным волшебником страны в 2025 г. открылся в четвертый раз. Акция проводится совместно с тематическим парком «Дед Мороз» в Вологодской области — резиденцией Всероссийского Деда Мороза в Великом Устюге. За весь период проведения федеральной горячей линии было обработано 562 тысячи звонков.

Главному волшебнику России дети звонили из всех регионов страны, но чаще всего — из Москвы и Московской области (23,4 тыс. звонков), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (14,8 тыс.) и Краснодарского края (11 тыс.). В Ямало-Ненецком автономном округе 1491 ребенок связался с Дедом Морозом, чтобы рассказать о своих новогодних мечтах.

Дети разгадывали новогодние загадки, рассказывали о подарках, которые бы хотели получить на Новый год, и оставляли пожелания Деду Морозу и Снегурочке. Самым популярным детским желанием вновь стал смартфон. На втором месте — игрушки (куклы, мягкие игрушки, машинки, конструкторы и другие), третье место заняли просьбы о домашних питомцах (в основном дети просили котят). Интересно, что книгу просят в десять раз реже, чем телефон. Больше 1000 детей попросили Деда Мороза их удивить и загадали сюрприз.

На фоне других пожеланий выделяются мечты четырехлетней Инны из Читы об обуви для самбо и роликах, шестилетней Арины «с улицы Самоварной» (как она сама сказала Снегурочке) о гитаре и 14-летнего Мэргэна из Улан-Удэ сразу о двух смартфонах последней модели.

Самыми активными абонентами горячей линии Деда Мороза стали дети от 6 до 10 лет, на втором месте — те, кто младше пяти лет. Такие данные подтверждают результаты исследования «Ростелекома» о поколении Альфа (2012–2025 годов рождения), о котором принято говорить, что они родились со смартфоном в руках. Дети — самые активные собеседники голосовых помощников, они не только активнее предыдущих поколений осваивают новые технологии, но и в большей степени подвержены цифровым рискам.

Александр Святец, генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра»: «Горячая линия Деда Мороза стала доброй традицией и прекрасным дополнением к традиционным бумажным письмам. Для современных детей звонки — привычный формат общения, ведь они с раннего возраста общаются с цифровыми помощниками. Этот проект не только создал праздничное настроение, но и дал возможность проверить работу голосовых роботов и речевой аналитики “Ростелеком Контакт-центра”. Мы достигли высокого уровня распознавания голосов и научились легко понимать голоса даже самых маленьких абонентов. Горячая линия Деда Мороза также помогает нам совершенствовать алгоритмы работы контакт-центра и повышать качество обслуживания клиентов».

Звонки на горячей линии принимают голосовые роботы-помощники, разработанные «Ростелеком Контакт-центром». Они способны распознавать любую речь, понимать запросы и вести естественные диалоги. Речевая аналитика помогает оперативно обрабатывать обращения, собирать статистические данные, а также оптимизировать работу линии в пиковые нагрузки.

