CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Веб-сервисы
|

Хабаровский бизнес переходит на виртуальную инфраструктуру

MWS Cloud проанализировала спрос на облачные сервисы в регионах России. По данным компании, их потребление в Хабаровском крае за год выросло почти в полтора раза. Более всего увеличился спрос на виртуальную инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Также среди облачных сервисов MWS Cloud в регионе востребованы резервное копирование, корпоративная почта, хостинг 1С, объектное хранилище, виртуальные машины в облаке и виртуальные рабочие места.

Рекордный скачок спроса — более чем в десять раз — зафиксирован именно на объектное хранилище. На втором месте по темпам роста оказался хостинг «», потребление которого увеличилось почти в полтора раза. Также заметно вырос спрос на резервное копирование и виртуальные машины в облаке.

На Дальнем Востоке активнее всего облачными технологиями пользуются компании финансового сектора. Вслед за ними идут ритейлеры, организации из сферы ИT и телекоммуникаций, а также логистические и обрабатывающие предприятия.

Наиболее значительный рост потребления среди отраслей — более чем в два раза за год — показали девелоперы. Также увеличивается спрос на облака у компаний, занимающихся сделками с недвижимостью, а также работающих в сфере культуры и спорта.

«Рост спроса на облачные сервисы в Хабаровском крае, особенно в таких сегментах, как объектное хранилище и хостинг «1С», показывает, что цифровая трансформация в бизнесе края набирает обороты. Компании переходят от экспериментов к полноценному переносу ключевых процессов и данных в облако. Мы со своей стороны готовы обеспечивать этот рост, предлагая бизнесу надёжную и современную облачную инфраструктуру», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

Открыта регистрация на конференцию CNews «Технологии искусственного интеллекта 2026» 12 февраля

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Центробанк запустил онлайн-сервис для анонимных жалоб на манипулирование финансовым рынком

Половина российских телеком-компаний уязвима для хакерских атак из-за дырявой ИТ-инфраструктуры

Власти хотят штрафовать и лишать свободы работников сотовых операторов за мизерную ошибку в абонентском договоре

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще