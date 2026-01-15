Хабаровский бизнес переходит на виртуальную инфраструктуру

MWS Cloud проанализировала спрос на облачные сервисы в регионах России. По данным компании, их потребление в Хабаровском крае за год выросло почти в полтора раза. Более всего увеличился спрос на виртуальную инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Также среди облачных сервисов MWS Cloud в регионе востребованы резервное копирование, корпоративная почта, хостинг 1С, объектное хранилище, виртуальные машины в облаке и виртуальные рабочие места.

Рекордный скачок спроса — более чем в десять раз — зафиксирован именно на объектное хранилище. На втором месте по темпам роста оказался хостинг «1С», потребление которого увеличилось почти в полтора раза. Также заметно вырос спрос на резервное копирование и виртуальные машины в облаке.

На Дальнем Востоке активнее всего облачными технологиями пользуются компании финансового сектора. Вслед за ними идут ритейлеры, организации из сферы ИT и телекоммуникаций, а также логистические и обрабатывающие предприятия.

Наиболее значительный рост потребления среди отраслей — более чем в два раза за год — показали девелоперы. Также увеличивается спрос на облака у компаний, занимающихся сделками с недвижимостью, а также работающих в сфере культуры и спорта.

«Рост спроса на облачные сервисы в Хабаровском крае, особенно в таких сегментах, как объектное хранилище и хостинг «1С», показывает, что цифровая трансформация в бизнесе края набирает обороты. Компании переходят от экспериментов к полноценному переносу ключевых процессов и данных в облако. Мы со своей стороны готовы обеспечивать этот рост, предлагая бизнесу надёжную и современную облачную инфраструктуру», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.