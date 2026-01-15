CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

МТС расширила гигабитную сеть для жителей Ленинского района

Цифровая экосистема МТС расширила фиксированную сеть в Новосибирске. В результате подключения новостроек к инфраструктуре МТС, а также обновления оборудования ещё четыре тысячи жителей Ленинского района получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Подключить гигабитный интернет теперь могут жители части домов Троллейного жилмассива, Южного и Западного микрорайона, а также в жилых комплексах «Новый горизонт» и «Крымский».

Построенная и обновленная инфраструктура МТС откроет новосибирцам доступ к домашнему интернету на скорости в десять раз выше, чем стандартные 100 Мбит/с, и цифровому телевидению. Гигабитная сеть позволяет интегрировать системы умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства. Кроме того, обеспечивает сверхбыстрый интернет даже при значительных нагрузках, в том числе в вечернее время.

«Не только любители кино и видеоигр, но и большие семьи, где все и сразу подключаются к интернету с множества устройств, оценят гигабитный интернет. Данная технология позволяет всем членам семьи одновременно пользоваться всеми домашними устройствами без ущерба для скорости передачи данных, а также смотреть цифровое ТВ и видео в формате и », — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Открыта регистрация на конференцию CNews «Технологии искусственного интеллекта 2026» 12 февраля

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

Центробанк запустил онлайн-сервис для анонимных жалоб на манипулирование финансовым рынком

Половина российских телеком-компаний уязвима для хакерских атак из-за дырявой ИТ-инфраструктуры

Власти хотят штрафовать и лишать свободы работников сотовых операторов за мизерную ошибку в абонентском договоре

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще