МТС расширила гигабитную сеть для жителей Ленинского района

Цифровая экосистема МТС расширила фиксированную сеть в Новосибирске. В результате подключения новостроек к инфраструктуре МТС, а также обновления оборудования ещё четыре тысячи жителей Ленинского района получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Подключить гигабитный интернет теперь могут жители части домов Троллейного жилмассива, Южного и Западного микрорайона, а также в жилых комплексах «Новый горизонт» и «Крымский».

Построенная и обновленная инфраструктура МТС откроет новосибирцам доступ к домашнему интернету на скорости в десять раз выше, чем стандартные 100 Мбит/с, и цифровому телевидению. Гигабитная сеть позволяет интегрировать системы умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства. Кроме того, обеспечивает сверхбыстрый интернет даже при значительных нагрузках, в том числе в вечернее время.

«Не только любители кино и видеоигр, но и большие семьи, где все и сразу подключаются к интернету с множества устройств, оценят гигабитный интернет. Данная технология позволяет всем членам семьи одновременно пользоваться всеми домашними устройствами без ущерба для скорости передачи данных, а также смотреть цифровое ТВ и видео в формате 4К и 8К», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.