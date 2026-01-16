На новогодних каникулах в Кузбассе побывали туристы из Москвы, Казахстана и Китая

Цифровая экосистема МТС на основе обезличенных данных платформы «ГеоЭффект» проанализировала туристическую активность в Кемеровской области во время новогодних каникул – с 30 декабря 2025 года по 11 января 2026 г. Горнолыжные склоны Кузбасса традиционно привлекли жителей соседних сибирских регионов и москвичей. Иностранный турпоток сформировали граждане стран СНГ и Китая. Причем туристов из Поднебесной на минувших каникулах в регионе побывало на 15% больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Основными точками притяжения туристов в Кузбассе в праздничные дни стали горнолыжные курорты – главным образом Шерегеш и «Танай», музей-заповедник «Томская писаница», а также крупные города – Кемерово и Новокузнецк. Внутренний турпоток, который сохранился на уровне прошлого года, в основном сформировали жители Новосибирской (27%) и Томской (11%) областей. По 8% пришлось на Красноярский край, Алтайский край и Московский регион. Это также соответствует уровню 2024 г.

Внешний турпоток в Кузбасс по сравнению с 2025 г. тоже не изменился, однако в нем заметно повысилась доля граждан КНР. На новогодних каникулах гостей из Китая Кемеровская область приняла на 15% больше, чем годом ранее. Кроме того, в регион в туристических целях приезжали граждане Казахстана, Белоруссии, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Иностранцы в Кузбассе катались на горных лыжах, посещали музеи и культурно-исторические достопримечательности.

В половине случаев, и это касается прежде всего жителей соседних регионов, туристы приезжали в Кузбасс на один-два дня (46%). На три-семь дней задерживалась треть всех путешественников, или 29%. Подавляющее большинство туристов (90%) жили в гостиницах, отелях и других зарегистрированных объектах размещения. Если говорить о социально-демографическом портрете, то, по данным аналитиков МТС, регион в новогодние праздники чаще посещали мужчины (55%), преимущественно, молодые, 25-44 лет (40%). С другой стороны, в этом сезоне в Кузбассе с 9% до 15% выросла доля туристов-детей – регион чаще посещают семьи.

«В последние годы Кузбасс много работает над повышением туристической привлекательности. Какие конкретные локации имеют потенциал роста и у какой именно аудитории, помогает понять современная геоаналитка. Благодаря большим данным мы видим объективную картину посещаемости, социально-демографический портрет туриста, географию турпотока и другие важные аспекты. Вооружившись этими знаниями, можно построить более эффективную стратегию развития туристической инфраструктуры», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.