Новосибирские компании стали чаще общаться в онлайне

Цифровая экосистема МТС проанализировала спрос на отечественные решения для бизнес-коммуникаций в Новосибирской области в 2025 г. За год компании и учреждения региона стали проводить почти в 2,5 раза больше деловых встреч и вебинаров с помощью платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Количество онлайн-встреч и вебинаров новосибирцев за год выросло на 147%. При этом пользователи все чаще прибегают к помощи инструментов искусственного интеллекта. Так, в 2025 г. функцией саммаризации стали пользоваться в 11 раз чаще, чем годом ранее. В топе востребованных ИИ-инструментов также расшифровка текста, шумоподавление, размытие или замена фона.

«Интерес к общению в онлайне мы видим в первую очередь со стороны крупных компаний, госсектора и образовательной отрасли — там, где нужно обеспечить общение большого штата людей. В условиях небольшого офиса достаточно заглянуть к коллеге в соседний кабинет, чтобы решить любой вопрос. Однако в больших коллективах коммуникация невозможна без использования специальных цифровых платформ. Они же помогают обеспечить безопасность общения. Например, ведение рабочих коммуникаций внутри отечественных сервисов ВКС может спасти от поддельных аккаунтов и дипфейков. Недавно мы проведи исследование и выяснили: с дипфейками чаще всего сталкиваются в мессенджерах. Именно поэтому важно общаться с коллегами и руководителями на защищённых платформах», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.