CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь
|

ВТБ Мобайл расширил географию присутствия до 50 регионов России

В 2025 году оператор мобильной связи ВТБ Мобайл существенно расширил своё покрытие, получив лицензии на предоставление услуг еще в 20 субъектах России. Теперь клиентами оператора могут стать жители 50 регионов страны.

Новые подключения стали доступны в Курганской, Орловской, Рязанской областях, в Республике Хакасия и других регионах. По словам генерального директора ВТБ Мобайл Артема Полозенко, расширение географии присутствия является ключевым этапом в стратегии развития компании. SIM-карты ВТБ Мобайл выдаются во всех региональных отделениях ВТБ, обслуживающих физических лиц. В большинстве регионов у клиентов есть возможность заказать онлайн-доставку через ВТБ Онлайн или на сайте оператора.

«В планах компании – запуск сети ещё в десятках регионов в течение ближайших двух лет, а также развитие новых цифровых сервисов для абонентов и корпоративных клиентов. Мы видим большой потенциал в регионах, где востребованы конкурентоспособные тарифы ВТБ Мобайл в сочетании с банковскими продуктами. Это позволяет клиентам не только экономить на тратах на связь, но и получать выгодные предложения при использовании финансовых сервисов», – сообщил Полозенко.

По его словам, за последний год усилился тренд среди банковских виртуальных операторов (MVNO) на увеличение количества конвергентных продуктов, когда абоненты оператора получают более выгодные ставки по сберегательным продуктам, сниженные – по кредитным, или иные бонусы и привилегии в экосистеме банка. Также Полозенко отмечает растущий спрос от B2B-направления. MVNO активно развивают корпоративные решения, особенно для малого и среднего бизнеса, и предлагают гибкие тарифы.

Клиенты ВТБ Мобайл могут совершать безлимитные звонки внутри сети и получать бесплатный доступ к приложениям ВТБ Онлайн и ВТБ Мои Инвестиции даже за границей и при нулевом балансе. Безопасность мобильной связи обеспечивается защитой от мошеннических и спам-звонков, а также отсутствием платных подписок и любых непредвиденных списаний.

ВТБ Мобайл – это российский виртуальный оператор связи, с 2018 г. работающий на базе инфраструктуры t2. Услуги связи абонентам ВТБ Мобайл предоставляются на всей территории России, а также в роуминге.

Рекламаerid:2W5zFGnPxozРекламодатель: Банк ВТБ ПАОИНН/ОГРН: 7702070139/1027739609391Сайт: www.vtb.ru

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Белые хакеры нашли почти 14 тысяч ИТ-уязвимостей в российских компаниях

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

За полгода компании заплатили 7,8 миллиардов нового сбора за интернет-рекламу

Россиян не подпускают к 5G. Операторам не выдали частоты для тестирования новых сетей, которыми давно пользуется весь мир

Разработчики ChatGPT запустили «убийцу» Google Translate с поддержкой русского языка

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще