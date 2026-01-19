CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Аналитика сервиса «Защитник МТС»: в России впервые снизилось количество нежелательных звонков

МТС сообщает, что по итогам 2025 г. количество нежелательных звонков в России сократилось на 3% по сравнению с 2024 г. Снижение мошеннической активности связано с улучшением ИИ-инструментов для поиска и блокировки нежелательных звонков в сервисе «Защитник», а также с вступлением в силу новых законов, направленных на борьбу с телефонным мошенничеством. Всего по итогам прошлого года «Защитник» заблокировал 3,17 млрд нежелательных звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2025 г. мошенники звонили в основном жителям городов-миллионников. Чаще всего звонки совершались в Москву – на столицу пришлось 17% от всех нежелательных звонков, далее следуют Краснодар (7%) и Санкт-Петербург (6%). Главными целями мошенников были люди с доходом свыше 50 тыс. руб. в возрасте 35-44 лет, а также пенсионеры старше 65 лет.

Самая продолжительная попытка мошенников связаться с одним абонентом была зафиксирована в Самаре: пользователю пытались дозвониться 48 744 раза, все вызовы были своевременно классифицированы как потенциально опасные и заблокированы «Защитником».

За последний год мошенники изменили свою тактику. Если в 2024 г. злоумышленники звонили под предлогом продления договора с сотовыми операторами, то в 2025 г. наиболее частой стала схема обмана, направленная на дополнительный заработок и инвестиции (24% от всех нежелательных звонков). Кроме того, звонки стали персонализированными. Например, доля схем с двумя и более звонками выросла на 50%. Их всплеск пришелся на период с мая по сентябрь, при этом начиная с октября количество таких звонков начало резко сокращаться.

«Злоумышленники перешли от тактики массовых обзвонов к точечному социальному инжинирингу, поэтому на протяжении прошлого года мы внедряли новые ИИ-инструменты для выявления сложных схем мошенничества. Благодаря этому средняя продолжительность нежелательного вызова сократилась с 3 минут до 13,6 секунд. Если раньше мы могли бороться с преступными схемами только после их появления, то сейчас мы на пути к тому, чтобы предугадывать их с помощью искусственного интеллекта и оперативно адаптировать под них наш сервис», — сказал директор Центра продуктов телеком-технологий Андрей Бийчук.

