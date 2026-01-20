2ГИС добавил более 30 тыс. точек Wi-Fi и показал, где их больше всего

2ГИС добавил на карты городов России общедоступные точки Wi-Fi — к ним можно подключиться, когда мобильный интернет работает нестабильно или не работает вовсе. Чтобы не теряться в такой ситуации, достаточно заранее скачать карту города — тогда поиск, навигация и справочник в 2ГИС будут доступны офлайн. А если нужно подключиться к сети, можно найти ближайшую точку Wi-Fi прямо в приложении. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

На момент публикации в 2ГИС отображается около 33 тыс. общедоступных точек Wi-Fi в более 100 городах России. В расчет входят точки, к которым можно подключиться без ограничений, — они размещаются в остановках общественного транспорта, парках, библиотеках, учреждениях культуры, кафе и торговых центрах. Информацию о них предоставляют администрации городов, интернет-провайдеры, а также собирают специалисты 2ГИС на основе открытых данных и сообщений от организаций.

Где больше всего точек Wi-Fi

Москва — лидер рейтинга: в столице, по данным 2ГИС, доступно более 5,3 тыс. точек. На втором месте — Сочи с 2,6 тыс. точками, а замыкает тройку Нижний Новгород — почти 1,3 тыс. точек. Также в топ-5 вошли Санкт-Петербург (1,2 тыс. точек) и Анапа (1 тыс. точек).

Медианное значение по числу общедоступных точек Wi-Fi среди 20 крупнейших городов — 556 точек. В отличие от среднего арифметического, медиана отражает более сбалансированную «середину» распределения — показывает, сколько точек примерно у крупного города в списке. Ближе всего к этому значению — Волгоград (539 точек), Новороссийск (511), Саратов (476), Самара (465) и Калуга (426).

Как найти Wi-Fi в 2ГИС

Чтобы найти точку доступа, достаточно ввести в поиске 2ГИС запрос вроде «бесплатный wifi». Это работает как в онлайн-режиме, так и офлайн — если заранее загрузить карту города. Функция доступна в приложениях на Android и iOS, а также в веб-версии сервиса.