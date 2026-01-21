«МегаФон» запустил 4G для дачников Уссурийска

Жители и дачники в Утесном Уссурийского городского округа теперь могут комфортно пользоваться цифровыми сервисами и общаться в сети «МегаФона». Специалисты оператора запустили в селе базовую станцию и обеспечили для абонентов скорость передачи данных до 40 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Ранее жители и гости Утесного могли пользоваться мобильной связью от базовых станций, расположенных в отдалении. Из-за большого расстояния качество голосовых вызовов было не высоким, а интернет работал медленно и нестабильно. Благодаря современной LTE-инфраструктуре высокоскоростной интернет и стабильная голосовая связь доступны на всей территории поселения.

Село Утесное — популярное место отдыха для жителей Уссурийска. Здесь развивается индивидуальное жилищное строительство, работает популярная база отдыха, а в летнее время жители Уссурийска приезжают в Утесное на свои дачные участки. Недалеко от села расположено интересное туристическое место — пятиметровая статуя Будды. Теперь в этой локации можно не только наслаждаться природой и историей, но и мгновенно делиться впечатлениями — публиковать фото и видео в мессенджерах и социальных сетях.

«Развитие цифровой инфраструктуры в пригородных и сельских территориях — важная часть нашей стратегии. Мы видим, как растет спрос на цифровизацию таких локаций, как Утесное: сюда приезжают отдыхать, строят дома, проводят время с семьей и близкими. Наша задача — предоставить абонентам качественную связь, чтобы цифровые возможности были доступны везде, где живут и работают люди», — сказал Олег Никитин, директор «МегаФона» в Приморском крае.

Помимо Утесного, LTE-покрытие «МегаФона» также появилось в селе Жариково Пограничного округа. Для жителей этого небольшого населенного пункта запуск новой сети стал важным шагом к улучшению качества жизни и расширению доступа к цифровым сервисам.