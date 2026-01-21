CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Новый год хабаровчане начали с покупок на маркетплейсах

В первые недели нового года хабаровчане увеличили трафик на маркетплейсах на 10%. Аналитики «МегаФона» сравнили обезличенные данные пользователей в первой половине января 2025 и 2026 гг. Оказалось, что активно совершать виртуальные покупки жители региона начинают сразу же после выхода на работу. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты оператора отмечают, что покупательский спрос на площадках онлайн-магазинов заметно увеличивается в первый же рабочий день — почти на 12% относительно средних значений праздничной недели.

Вместе с тем пик интереса в этом году пришёлся на 16 января — последний день первой рабочей недели года. В то же время 1 января стал самым «тихим» для онлайн-шопинга, хотя даже в этот день трафик оказался на 6% выше показателей первого дня 2025 г.

Основную долю пользователей онлайн-магазинов в Хабаровском края составили жители в возрасте 35–44 лет — на их долю пришлось 37% всех посещений. Значительную активность также показали люди 45–54 лет (24% трафика) и молодежь 25–34 лет (17%). Примечательно, что мужчины использовали на 18% больше мобильного трафика при посещении маркетплейсов, чем женщины. Аналитики не исключают, что сильный пол чаще покупает технически сложные товары, что требует более тщательного анализа и сравнения характеристик.

«Наблюдаемый рост трафика показывает изменения потребительских привычек, а также говорит о широких цифровых возможностях в регионе для абонентов. В прошлом году мы усилили LTE-сеть по всему Хабаровскому краю — в городах и небольших населенных пунктах. С помощью технологии рефарминга наши специалисты смогли обеспечить более высокие интернет-скорости, что позволило пользователям комфортно выходить в Сеть», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Илья Челышев.

Вместе с тем на Дальнем Востоке лидерами по росту трафика на маркетплейсы в январе стали забайкальцы с ростом на 54%, на втором месте абоненты в Республике Саха (Якутия) (+37%), третьем — жители Приморья (+16%).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

В России отменяют замедление YouTube, но не для всех. Большинству придется сменить сотового оператора и тариф

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Минцифры ожидает коммерческий запуск 5G в России в 2026 году

Россиян будут предупреждать о звонках роботов, чтобы злоумышленики не обманывали доверчивых граждан

Sony продала китайцам контрольную долю в своем производстве телевизоров

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще