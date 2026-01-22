CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Гендиректором «Т-Мобайла» назначен Владимир Любимов

«Т-Мобайл» сообщил о назначении Владимира Любимова генеральным директором. Ранее он руководил управлением расчетных и депозитных продуктов «Т-Банка», в том числе занимался развитием дебетовой карты Black, одного из самых популярных продуктов на рынке. С 2025 г. Владимир также занимал должность вице-президента по развитию бизнеса «Т-Мобайла».

Любимов продолжит совмещать руководство расчетными продуктами и мобильным оператором в экосистеме «Т-Банка». На посту генерального директора он сменит Виталия Бриедиса, возглавлявшего «Т-Мобайл» с сентября 2021 г.. Виталий стал, в свою очередь, бизнес-лидером сегмента по работе с состоятельными клиентами в «Т-Банке».

