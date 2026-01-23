CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

МТС окутала фиксированной сетью новостройки поселка Западный под Челябинском

ПАО «МТС», цифровая экосистема, расширила фиксированную сеть в столице Южном Урале. В результате проведенных работ возможность подключить домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с получили жители новостроек жилого комплекса «Вишневая горка». Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС расширила телеком-инфраструктуру в поселке Западный и построила в новых многоэтажных домах фиксированную сеть. Проведенные работы открыли доступ к цифровому телевидению и домашнему интернету на скорости в десять раз выше, чем стандартные 100 Мбит/с еще большему количеству южноуральцев. Гигабитная ШПД-сеть позволяет жителям «Вишневой горки» и других жилых комплексов поселка Западный подключать к домашней сети сразу большое количество устройств. Например, играть в «тяжелые» онлайн-игры, смотреть на ТВ-устройствах видео в высоком разрешении, работать и параллельно использовать другие цифровые сервисы.

«На Южном Урале для комфорта челябинцев мы постоянно улучшаем домашний проводной интернет, в том числе расширяем ШПД-сеть и заводим ее в новостройки. Наличие нашей инфраструктуры в многоквартирных домах дает возможность жителям Челябинска, Магнитогорска и Миасса подключать нашу фиксированную сеть вместе с набором из мобильной связи и другими цифровыми сервисами. Такие предложения открывают южноуральцам доступ сразу к нескольким базовым цифровым услугам для всех членов семьи и дают ежемесячную выгоду до 40%», – сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Россиянам подарят смартфон на современном Android и дадут бесплатную связь. Что попросят взамен

Создатель ChatGPT обещает убыток в $14 миллиардов за год. Прибыль будет не скоро

Главный конкурент SpaceX запустит свой спутниковый интернет со скоростью до 6 ТБ/с

Операторов связи и банки заставят платить клиентам, обманутым телефонными мошенниками

Более 90% корпоративных сетей в России ИТ-уязвимы для полного захвата

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Битва игрофонов: сравнение лучших геймерских смартфонов начала 2026 года

Показать еще

Наука

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна
Показать еще