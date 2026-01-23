CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Цифровизация ИТ в банках
|

Сбербанк и «Ростелеком» договорились о стратегическом партнерстве по приему онлайн-платежей

Сбербанк и «Ростелеком» укрепили сотрудничество, подписав новое соглашение в сфере интернет-эквайринга. По итогам трех тендеров Сбербанк стал эксклюзивным партнером «Ростелекома» по оказанию услуг интернет-эквайринга, обеспечению работы системы бесконтактных платежей SberPay и проведению расчетов через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Партнерство позволит обеспечить максимальный комфорт и широкий выбор способов оплаты абонентам «Ростелекома» при пользовании услугами интернета, телевидения и облачной инфраструктуры — количество таких платежей составит порядка 110 млн в год.

В рамках договора особое внимание уделяется популяризации современного инструмента бесконтактных платежей SberPay, обеспечивающего быстрое и защищенное совершение транзакций без необходимости ввода карточных данных.



Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

СДЭК физически перевез свой ЦОД из Сибири в Москву. Самолет летал сутки

Билл Гейтс вложился в оптические чипы, чьи разработчики обещают заменить GPU и сделать революцию в ИИ

Нейросеть не позвонит. В России запретят синтезировать голоса при телефонных звонках во имя безопасности граждан

Почти половина кибератак на российский бизнес в 2025 году была успешной

Китайские спутники научились нападать на спутники Starlink и лишать их ресурса в орбитальных битвах

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Битва игрофонов: сравнение лучших геймерских смартфонов начала 2026 года

Показать еще

Наука

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна
Показать еще