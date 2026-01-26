Финансовая и ИТ-сферы чаще других используют умные устройства для бизнеса в Приангарье

Цифровая экосистема МТС изучила спрос на умные устройства (М2М-устройства*) в сети Иркутской области в 2025 г. В топе отраслей, где эта технология в регионе наиболее востребована – банковская сфера, ИТ и жилищно-коммунальное хозяйство. Об этом CNews сообщили представители МТС.

37% от общего количества M2M-устройств на сети МТС приходится на банковскую сферу для передачи данных о финансовых операциях в банкоматах или терминалах оплаты. На втором месте (27%) принадлежит ИТ-отрасли, которая занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. В тройке лидеров датчики для мониторинга воды, умные счетчики и другие устройства, которые используются в сфере ЖКХ (17%). Такие решения упрощают передачу показаний приборов учета, помогают фиксировать все случаи отключения электропитания и воды, что позволяет оперативно реагировать на аварийные ситуации и в кратчайшие сроки восстанавливать работу сетей.

Наибольший прирост М2М-устройств в 2025 г. отмечается в сфере легкой промышленности, логистики и транспорта, а также в ресторанном бизнесе. Компании и организации используют М2М для повышения надежности сервисов, сокращения издержек и повышения прозрачности процессов управления инфраструктурой.

«Ежегодно в Приангарье интерес к умным устройствам наблюдается из различных сфер из-за универсальности технологии. Интернет вещей объединяет датчики и оборудование в сеть и позволяет отслеживать состояние окружающей среды, в частности воздуха, воды, температуры, и контролировать технологические процессы. В сочетании с искусственным интеллектом эти данные ведут к автоматизации и оптимизации бизнес-задач, что в свою очередь помогает повысить эффективность и снизить затраты», – сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

*Технология межмашинного взаимодействия, которая позволяет устройствам взаимодействовать друг с другом без участия человека