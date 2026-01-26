CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
|

Искусственный интеллект МТС обнаружил более 300 майнинговых ферм в Курганской области

Цифровая экосистема МТС сообщает о росте числа майнинговых ферм в Курганской области и других регионах страны в 2025 г. Согласно данным МТС, количество обнаружений случаев майнинга в стране выросло на 44% по сравнению с показателями 2024 г.

В прошлом году платформа МТС EnergyTool зафиксировала более 300 случаев майнинга в Зауралье, при этом больше половины всех выявленных ферм было обнаружено в Курганском городском округе.

Платформа EnergyTool от МТС в режиме реального времени анализирует данные с систем автоматизированного коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) и с помощью алгоритмов ИИ выявляет аномалии в энергопотреблении. Одним из ключевых направлений работы платформы является обнаружение майнинговых ферм. Чаще всего майнинговые фермы в 2025 г. встречались в Иркутской и Новосибирской областях, а также в Республике Башкортостан. Наименьшее число таких ферм было обнаружено в Волгоградской, Ивановской и Свердловской областях, Чувашской республике, ЯНАО, Алтайском крае и регионах Черноземья.

Общая эффективность обнаружения фрода достигла 45% в 2025 г. При этом 78% случаев вмешательства в работу приборов учета приходилось на трехфазные счетчики, которые чаще используются для питания частных домов. На однофазные приборы пришлось 22% атак. Наблюдается также и сезонная динамика: летом число взломанных счетчиков снизилось в 5 раз по сравнению с весенним периодом.

«ИТ-решения с искусственным интеллектом анализируют потоки данных и самостоятельно находят те или иные аномалии. Так, наш сервис EnergyTool может выявить потери в коммерческий учете электроэнергии – он следит за уровнем потребления ресурса и фиксирует изменения привычных сценариев, что говорит о несанкционированных подключениях, вмешательствах в работу приборов учета, а также наличии майнинговых ферм», — отметила директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач

«Ростелеком» скупает по кусочкам две ИТ-компании с выручкой под миллиард

В «Аэрофлоте» глобальный сбой в ИТ-системе. Ограничены оформление и возврат билетов, регистрация пассажиров и багажа

В России хотят запретить сайты с ответами на ЕГЭ и ОГЭ и задания олимпиад

Приглашаем на конференцию CNews «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта

Мошенники воруют у россиян деньги и персональные данные, заманивая «работающей версией» WhatsApp*

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще