«МегаФон» обновил инфраструктуру у биатлонного комплекса в Ижевске

«МегаФон» увеличил территорию покрытия мобильной сети в районе биатлонного комплекса имени А.М. Демидова — места проведения традиционного турнира «Ижевская винтовка». Благодаря запуску дополнительного низкочастотного слоя стабильный сигнал доступен на спортивной площадке, трибунах и расположенном рядом микрорайоне Сосновый Бор.

Особое внимание инженеры оператора уделили качеству голосовой связи. Теперь посетители соревнований, участники, журналисты и местные жители могут уверенно совершать звонки на территории комплекса. Это особенно важно в дни массовых мероприятий, когда одновременно на связи находятся сотни людей. Самые высокие показатели трафика пришлись на период проведения «Ижевской винтовки», а в целом с начала года объём разговоров, проходящий через оборудование оператора, составил более 45 тыс. минут.

Расширение зоны покрытия также положительно скажется на повседневной жизни горожан: связь стала надёжнее в домах и на улицах микрорайона Сосновый Бор, который находится рядом с комплексом.

«Для нас важно, чтобы клиенты могли дозвониться в любой момент — будь то экстренный вызов, разговор с родными или координация на мероприятии. Биатлонный комплекс — это не только спортивная, но и общественная точка притяжения: здесь проходят экскурсии, встречи с болельщиками и различные мероприятия. Поэтому важно было обеспечить качественную связь не только во время спортивных состязаний, но и в обычные дни», — сказал директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

Развитие сети в таких локациях — часть системной работы оператора по улучшению качества связи в точках высокой концентрации людей. Оператор расширяет зону покрытия по всей Удмуртии, ориентируясь на реальные потребности жителей и гостей региона. Отметим, что в прошлом году накануне проведения этапа Кубка России по лыжным гонкам инженеры компании обеспечили связь и мобильный интернет для участников соревнований и посетителей спортивного комплекса имени Галины Кулаковой.