«МегаФон» прокачал связь в одном из крупнейших сел Тюменской области

«МегаФон» прокачал связь в одном из крупнейших сел Тюменской области. Теперь для 8 тыс. жителей села Исетское, многочисленных туристов и любителей рыбной ловли мобильный интернет стал еще быстрее. После запуска новой базовой станции скорость передачи данных в сети оператора может достигать 80 Мбит/с, что позволяет абонентам комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами, находиться на связи с близкими и смотреть видео онлайн без прерывания даже в моменты максимальной нагрузки на сеть.

Село Исетское находится в 80 километрах к югу от областного центра в окружении озер и природных памятников. Это место славится природной красотой, благоприятными условиями для рыбалки и атмосферой настоящей сибирской глубинки. Кроме того, путешественники проезжают через село по пути в находящееся неподалеку знаменитое Марьино ущелье — это одно из самых красивых мест на юге Тюменской области.

Новый телеком-объект работает в высокочастотном диапазоне, что позволило увеличить скорость мобильного интернета в среднем на 30%. Теперь скорость передачи данных может достигать 80 Мбит/с, что добавило цифрового комфорта абонентам. Жители и гости села могут свободно пользоваться навигатором, общаться с близкими по видеосвязи, делиться фотографиями улова с берега озера Теренкуль, вести для друзей трансляции на фоне зимних пейзажей, слушать музыку онлайн или скачивать фильмы. Местные жители смогли оценить повышенные скорости мобильного интернета в районе ключевых государственных учреждений.

«Мы всегда уделяем особое внимание сельским населенным пунктам, особенно тем, где кипит жизнь и трафик передачи данных планомерно растет. Исетское – один из таких, это третье по величине село в нашем регионе, куда регулярно приезжают за «сибирским вайбом» жители областного центра и других крупных городов. Теперь их путешествия станут ещё безопаснее и удобнее благодаря качественной связи. Еще более важны повышенные скорости мобильного интернета для местных жителей — пользоваться цифровыми сервисами и смотреть онлайн любимые фильмы и сериалы можно даже в часы пиковой нагрузки на сеть», — сказал директор «МегаФона» в Тюменской области Евгений Пфлаумер.

Проведённые технические мероприятия стали продолжением программы компании по улучшению цифровых условий в небольших населённых пунктах области. Так, в прошлом году в регионе было построено и модернизировано более 100 телеком-объектов, в том числе, в сёлах Зиново, Карабаш, Бердюгино и в поселке Кавдык.

