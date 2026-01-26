CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» улучшил связь в локациях Дагестана, вдохновлявших композитора Мурада Кажлаева

«МегаФон» расширил покрытие в Лакском районе — на исторической родине композитора, народного артиста Республики Дагестан Мурада Кажлаева. В январе 2026 г. весь музыкальный мир региона отметил его 95-летие. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Мурад Кажлаев — не только известный в СССР композитор, воспевший в нотах природу и культуру народа, но и дирижер, педагог, основатель музыкальной школы в Махачкале и музея дагестанской музыкальной культуры. В юном возрасте он вернулся на родину родителей, в село Кумух на юге Дагестана и всю жизнь прославлял родные места в своих произведениях. Здесь также прошли мероприятия, посвященные юбилею недавно ушедшего артиста.

Любители ритмов симфонической музыки, проехав по местам Кажлаева (Лакский и Гунибский районы, Махачкала) могут делиться видами в соцсетях на скорости до 60 Мбит/с. Инженеры «МегаФона» задействовали средний и высокий диапазон частот, чтобы расширить покрытие и обеспечить оптимальную емкость сети.

«Наличие надежной мобильной связи упрощает решение личных и рабочих вопросов. Воспользоваться государственными цифровыми сервисами, пройти обучающие курсы, получить налоговый вычет с помощью гаджетов намного удобнее. Наши технические специалисты за последние пару месяцев провели работы и в столице региона, и во всех районах республики», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

За прошедший год жители Дагестана снова подтвердили статус самых интернет-активных пользователей в СКФО. Общий объем трафика абонентов оператора в 2025 г. вырос на 11%, относительно 2024 г. Отдельный пользователь использует в среднем по 30 ГБ данных в месяц.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач

«Ростелеком» скупает по кусочкам две ИТ-компании с выручкой под миллиард

В «Аэрофлоте» глобальный сбой в ИТ-системе. Ограничены оформление и возврат билетов, регистрация пассажиров и багажа

В России хотят запретить сайты с ответами на ЕГЭ и ОГЭ и задания олимпиад

Приглашаем на конференцию CNews «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта

Мошенники воруют у россиян деньги и персональные данные, заманивая «работающей версией» WhatsApp*

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще