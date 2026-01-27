Гигабитный интернет от МТС пришел еще в три ЖК Иркутска

МТС запустила сеть высокоскоростного домашнего интернета еще в трех жилых комплексах Иркутска. Почти 2,5 тыс. семей в разных районах города получили возможность подключить интернет на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Доступ к домашним сервисам МТС впервые получили жители ЖК «Радужный парк» в микрорайоне Радужный, ЖК «Авиатор», расположенного в районе бывшего городка ИВАТУ, и ЖК «Мега», который находится в микрорайоне Ново-Ленино. Подключение к высокоскоростному интернету позволит иркутянам выходить в онлайн на скорости в 10 раз выше, чем стандартные 100 Мбит/с.

Жители новостроек смогут с комфортом пользоваться стабильной связью с большего количества устройств, загружать объемные файлы, смотреть фильмы и ТВ-программы в высоком разрешении, играть в «тяжелые» онлайн-игры, удаленно учиться и работать по домашней сети wi-fi. Кроме того, в сеть со скоростью до 1 Гбит/с можно интегрировать систему умного дома, веб-камеры и другие решения.

«В Иркутске мы фиксируем кратный рост спроса на качественный и надежный домашний интернет. Современный горожанин нуждается в цифровых решениях для повседневных задач: от оформления документов и пособий до обучения и ведения бизнеса. На сегодняшний день гигабит уже доступен около 100 тыс. семей Иркутска. Только в 2025 г. он пришел в более десятка ЖК Иркутска, в частности, в «Очаг», «Березовый», «Атмосферу», «Источник», «Эволюцию» и другие», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.