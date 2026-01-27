CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком ИТ в госсекторе
|

Отличная слышимость: «Ростелеком» в Тюменской области модернизировал и установил 206 комплексов оповещения населения

В 2025 г. компания «Ростелеком» значительно расширила охват региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО) в Тюменской области. Работы затронули 17 муниципалитетов , где было модернизировано и установлено 206 комплексов. Устройства состоят из рупорных громкоговорителей, сирен, шкафов управления и необходимого телекоммуникационного оборудования. Все компоненты произведены в России и соответствуют требованиям национального стандарта. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Алексей Сухорученко, начальник управления «Тюменской областной службы экстренного реагирования»: «РАСЦО – это надежный инструмент информирования граждан о чрезвычайных ситуациях. Система оперативно доносит сведения о потенциальных угрозах, что критически важно для снижения последствий ЧС. Более 80 % населения области находится в зоне действия комплексов оповещения».

Точки для размещения оборудования выбраны с учетом максимального охвата территории. Громкоговорители и сирены установлены на высотных сооружениях и социально значимых объектах. Специалисты, ответственные за информирование граждан, могут заранее записывать речевые модули, устанавливать громкость сигнала тревоги и настраивать время автоматического запуска системы оповещения.

Александр Каменских, директор по прикладным проектам филиала в Тюменской и Курганской областях «Ростелекома»: «"Ростелеком" модернизирует региональную систему оповещения, обеспечивая надежную и безопасную передачу данных по защищенным линиям связи. За четыре года работы подключено 907 устройств, в том числе 235 – в Тюмени. Оборудование можно запускать как в масштабах всей области, так и локально, в отдельных населенных пунктах».

Для проверки и анализа работоспособности РАСЦО Тюменская область два раза в год участвует во всероссийской тренировке. Во время ее проведения в населенных пунктах региона включают электросирены и другие устройства оповещения, а по радио и телевидению передают учебную информацию для населения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач

Интернет по домашнему телефону возвращается. Вместо жалких килобитов теперь солидные гигабиты

Власти разрешили ФСБ блокировать домашний интернет

Пионер современных электромобилей арестован за убийство жены

Франция запрещает соцсети для всех, кто младше 15 лет

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 февраля 2026 года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще