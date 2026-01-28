CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Веб-сервисы
|

Горноалтайцы реже других сибиряков читают Чехова

Книжный сервис «Кион Строки», входящий в цифровую экосистему МТС, ко дню рождения Антона Павловича Чехова проанализировал, какие произведения писателя жители Республики Алтай читают больше всего и как предпочтения зависят от пола и возраста. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самым популярным произведением Чехова у горноалтайцев стала повесть «Палата №6». Также в топе оказались «Ионыч» и «Вишневый сад».

Среди сибирских регионов по количеству прочитанных книг Чехова одним пользователем Республика Алтай оказалась в аутсайдерах — на 9 месте из 10, обогнав только Тыву. Лидерами по чтению Антона Павловича стали красноярцы, кузбассовцы и томичи.

Аналитики также выяснили, что интерес жителей Республики Алтай к произведениям Чехова зависит от пола и возраста читателей. Так, среди более молодых пользователей сервиса (18-24 года) чаще к произведениям писателя обращаются женщины, а позже — представители обоих полов читают Чехова примерно одинаково.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач

Конференция CNews «Цифровизация HR 2026» состоится 17 февраля

В России впервые реклама VPN-сервисов признана ненадлежащей. Хозяин Telegram-канала привлечен к ответственности

Звонок от неизвестного. Российские операторы больше не маркируют звонки от Сбербанка, «Альфа-банка» и других крупных банков

Интернет по домашнему телефону возвращается. Вместо жалких килобитов теперь солидные гигабиты

Власти разрешили ФСБ блокировать домашний интернет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6 в начале 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще