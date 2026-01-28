Горноалтайцы реже других сибиряков читают Чехова

Книжный сервис «Кион Строки», входящий в цифровую экосистему МТС, ко дню рождения Антона Павловича Чехова проанализировал, какие произведения писателя жители Республики Алтай читают больше всего и как предпочтения зависят от пола и возраста. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самым популярным произведением Чехова у горноалтайцев стала повесть «Палата №6». Также в топе оказались «Ионыч» и «Вишневый сад».

Среди сибирских регионов по количеству прочитанных книг Чехова одним пользователем Республика Алтай оказалась в аутсайдерах — на 9 месте из 10, обогнав только Тыву. Лидерами по чтению Антона Павловича стали красноярцы, кузбассовцы и томичи.

Аналитики также выяснили, что интерес жителей Республики Алтай к произведениям Чехова зависит от пола и возраста читателей. Так, среди более молодых пользователей сервиса (18-24 года) чаще к произведениям писателя обращаются женщины, а позже — представители обоих полов читают Чехова примерно одинаково.