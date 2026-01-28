CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС добавила скоростей самому старому лесу в Новосибирске

Цифровая экосистема МТС улучшила мобильную связь в Инюшенском бору. Благодаря обновлению оборудования максимально возможная скорость в этой зеленой зоне увеличилась на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инюшенский бор — самое старое лесное насаждение в Новосибирске. Это реликтовый лес, сохранивший свой первозданный облик. Гуляя здесь, можно забыть, что бор расположен в черте города, и насладиться по-настоящему лесной атмосферой. Зимой здесь катаются на лыжах и санках, а летом — устраивают пикники. Обновление телеком-оборудования позволит абонентам в бору даже при пиковых нагрузках комфортно и без «зависаний» пользоваться мобильным интернетом.

«Быстрый мобильный интернет — уже неотъемлемая часть современного комфорта. Необходимость в высоких скоростях особенно ощущается зимой, когда хочется максимально быстро, чтобы не морозить ни руки, ни смартфон, отправить сообщение, найти в интернете ближайшую точку с едой или вызвать такси. Для комфортных прогулок новосибирцев мы планомерно улучшаем связь в знаковых локациях города. Так летом мы обновили оборудование на Михайловской набережной, а еще ранее – в парке у новой ледовой арены», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

