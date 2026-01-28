МТС подключила к сети дагестанские села

МТС подключила к своей сети еще восемь сельских горных населенных пунктов Дагестана. Мобильный интернет компании стал доступен еще для почти 10 тыс. дагестанцев.

Теперь услугами компании и важными цифровыми сервисами, такими как «Госуслуги», мессенджеры и онлайн-банки, смогут пользоваться жители сел Амалте, Апши, Буцра, Джангамахи, Изано, Кундюхре, Куппа и Телагу. Все эти населенные пункты находятся в горных районах на высоте от 1 тыс. до почти 2 тыс. метров.

Самое высокогорное село, которое инженеры подключили к сети МТС одним из первых в новом году, – Буцра в Хунзахском районе. Село находится на высоте 1926 метров на и разделено на две части. Чтобы обеспечить связью обе половины населенного пункта с одной вышки, специалисты тщательно подбирали параметры расположения оборудования.

Также в новой зоне покрытия находятся достопримечательности и туристические места. Например, через подключенное к сети село Изано, проходит туристический маршрут «Кавказская тропа». На связи здесь будут не только местные жители, но и спортсмены, которые часто останавливаются на отдых в этом населенном пункте. Во время остановок они смогут сообщить близким, что у них все в порядке, поделиться фотографиями из похода или уточнить информацию по маршруту онлайн.