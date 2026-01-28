МТС пришла в Тумнинские минеральные воды

Цифровая экосистема МТС первой из операторов присоединила к своей интернет-сети территорию Тумнинского термального источника в Ванинском районе Хабаровского края. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Теперь гости санатория «Горячий ключ» и других местных здравниц могут пользоваться не только стабильной голосовой связью, но и высокоскоростным мобильным интернетом.

Устойчивый сигнал МТС покрывает территорию здравницы, позволяя гостям и сотрудникам оставаться на связи, пользоваться цифровыми сервисами, порталом «Госуслуги» и банковскими приложениями. Пациенты и отдыхающие теперь могут комфортно работать удаленно, делиться впечатлениями в режиме реального времени, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, читать электронные книги и общаться с близкими.

Санаторий «Горячий ключ» ежегодно принимает сотни гостей не только из Хабаровского края, но и из других регионов Дальнего Востока и страны. Он расположен в живописном распадке Сихотэ-Алиня в 10 км от поселка Тумнин и славится своими термальными радоновыми водами, открытыми более века назад. По составу Тумнинская минеральная вода приравнивается к знаменитым кавказским источникам. Это один из старейших бальнеологических курортов Дальнего Востока, предлагающий программы лечения с использованием природных радоновых вод, физиотерапии и современного медицинского оборудования.

«Развитие телеком-инфраструктуры в отдаленных и труднодоступных районах Хабаровского края – наш ключевой приоритет. Особое внимание мы уделяем точкам притяжения, которые важны для здоровья и туризма жителей всего Дальнего Востока. Тумнинский источник – именно такое место. Теперь этот уникальный курорт, где лечат водой, воздухом и тишиной, получил еще и современный уровень цифрового комфорта. Это делает отдых и лечение более безопасными и удобными, а также открывает новые возможности для развития медицинского туризма в регионе», – сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.