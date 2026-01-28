CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС установила отечественные базовые станции «Иртея» в Омской области

Цифровая экосистема МТС сообщает о запуске в эфир двух отечественных базовых станций «Иртея». Они находятся в селе Знаменском Омской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Базовые станции «Иртея» работают в диапазоне 1800 МГц, обеспечивая устойчивую голосовую связь и высокоскоростной интернет МТС. Теперь более пяти тысяч селян смогут с комфортом пользоваться необходимыми цифровыми сервисами: маркетплейсами, мессенджерами, онлайн-кинотеатрами и многим другим.

«При выборе мест для размещения базовых станций мы, как правило, отдаем предпочтение селам. Это связано с тем, что новое оборудование позволяет обеспечить качественное LTE-покрытие на большой территории с помощью небольшого количества оборудования. Иными словами, одной-двух «дальнобойных» базовых станций достаточно, чтобы накрыть сетью МТС и само село, и прилегающую к нему территорию», — сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

МТС установила отечественные базовые станции «Иртея» в Омской области

МТС реализует первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в эксплуатацию в реальных условиях базовых станций LTE отечественного производства. До 2030 г. компания получит в свою сеть 20 тыс. базовых станций «Иртея».

Согласно федеральному проекту «Отечественные технологии», который является частью нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», к 2030 году в России должна быть достигнута стопроцентная локализация производства оборудования для сотовых сетей, включая LTE/4G и 5G.

