В топ произведений Чехова у якутских читателей вошли короткие юморески и «Палата №6»

Цифровая экосистема МТС и книжный сервис «Кион Строки» накануне дня рождения Антона Павловича Чехова проанализировали литературные предпочтения жителей Республики Якутия среди работ писателя. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самой читаемой книгой Чехова в Якутии оказался сборник рассказов и юморесок «Первый любовник». Также якутяне активно читали повесть «Палата №6» – у нее второе место. «Бронза» у рассказа русского классика – «Жалобная книга». В топ книг Чехова вошли также рассказ «Бабье царство» и последняя работа автора – пьеса «Вишневый сад».

В целом, вкусы якутских читателей похожи на предпочтения из соседних регионов, но есть и отличия. Так, в Иркутской области в списке фаворитов оказался сборник повестей и рассказов «Не тлетворные мысли», а в Республике Бурятия – рассказ «Каштанка».

Аналитики МТС отметили, что произведения Чехова популярны у жителей Якутии всех возрастов, при этом самыми активными читателями автора стали девушки в возрасте от 18 до 34 лет – они прочитали и прослушали больше всего различных произведений Чехова. Среди них также «Дом с мезонином», «Лошадиная фамилия», «Анна на шее», «Три сестры» и другие популярные рассказы классика. Мужчины этого же возраста предпочитали рассказ «Дядя Ваня».

