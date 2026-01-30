CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

Кто обогнал столицу: «Ростелеком» зафиксировал рекордный спрос на подключение домашнего интернета в ЯНАО

«Ростелеком» зафиксировал рекордное увеличение спроса на подключение домашнего интернета в городах Ямало-Ненецкого автономного округа в 2025 году. Наиболее заметный рост наблюдается в Тарко-Сале (+108 %), что опережает показатели столицы региона, Салехарда. Там потребность в услуге выросла на 93 %. Провайдер связывает повышение интереса с растущим запросом на стабильное присоединение к сетям, которое гарантирует оптоволоконная технология, применяемая «Ростелекомом». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Александр Сбитнев, директор по работе с массовым сегментом Ямало-Ненецкого филиала компании «Ростелеком»: «Несмотря на удаленность Ямала, интернет-инфраструктура развивается у нас стремительными темпами – это закономерность, которую ценят жители. Наша оптика обеспечивает скорость до 500 Мбит/с. Для нас важно, чтобы каждый абонент – будь то удаленный сотрудник, многодетная семья или житель загородного дома – получил надежный канал связи. Именно стабильность сигнала лежит в основе дальнейшей цифровизации быта, работы, образовательного процесса и отдыха».

Оптическая технология «Ростелекома» обеспечивает высокую пропускную способность, что позволяет комфортно использовать видеосервис Wink и другие платформы, онлайн-игры и решения системы «Умный дом». Оптика обладает устойчивостью к перегрузкам, и ее сеть выдерживает одновременное подключение множества устройств, что особенно важно для больших семей. Также линии не подвержены внешним помехам – перепадам атмосферного давления и температуры. Это обеспечивает работоспособность услуг связи в любую погоду.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач

Впервые с 2022 года под кибератаки попало меньше половины россиян

Власти признали неэффективность маркировки звонков в борьбе с мошенниками

Конференция CNews «Российские ERP-системы» состоится 19 марта 2026 года

На российских объектах критической информационной инфраструктуры найдено более 1,2 тыс. нарушений

В космос впервые запущены спутники - части европейского суверенного «убийцы» Starlink

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще