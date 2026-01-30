«МегаФон» обновил инфраструктуру связи во всех районах Ярославля

Скорость загрузки интернет‑данных в устройствах жителей областного центра увеличилась более чем на 20%. «МегаФон» в рамках реализации масштабного проекта по тюнингу сети подводит итоги за 2025 г. В результате проведенных работ ярославцы получили стабильный сигнал, улучшенное качество звонков и цифровых сервисов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Работы велись с марта 2025 г. во всех районах города — от центра до окраин и пригорода. Обновление затронуло новостройки в «спальных районах», больницы, музеи, торговые центры, промышленные зоны и исторический центр. Отдельное внимание уделили главным достопримечательностям Ярославля — Волжской и Которосльной набережным.

На начальном этапе специалисты провели тесты и аудит существующего телеком-оборудования. Это позволило определить зоны, требующие оптимизации. Далее инженеры выполнили комплекс работ: изменили азимуты и углы наклона антенн, добавили платы и активировали дополнительные частоты, затем настроили радиопараметры. Настройки телеком-оборудования были улучшены с учётом изменений в архитектуре и ландшафте города. В результате увеличилась зона покрытия сети, скорость загрузки цифровых сервисов и эффективность использования частотного ресурса.

В новостройках были установлены новые телеком-объекты с широким спектром частот, чтобы eмкости сети хватило всем абонентам, и уже заселившимся в новые дома, и будущим новосёлам. Технические специалисты учли особенности застройки и выверили параметры сигнала таким образом, чтобы он был стабильным на улице и внутри помещений.

«За последний год потребление мобильного интернета в Ярославле выросло на 15%. Учитывая рост спроса на связь, регулярная модернизация сети становится необходимостью. Установленное оборудование поддерживает технологию MIMO 4×4: оно способно принимать и передавать пользовательские данные по четырём разным каналам, что значительно увеличивает пропускную способность сети. Развитие новой телеком-инфраструктуры позволяет снизить нагрузку с существующих базовых станций, чтобы предоставить абонентам возможность скачивать максимальные объёмы данных при сохранении высокой скорости мобильного интернета», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.