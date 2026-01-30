CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС улучшила связь на участке Транссиба в Амурской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема обновила покрытие мобильной связи в селе Возжаевка Амурской области. Благодаря запуску нового телеком-оборудования выросли качественные характеристики LTE-сети в населенном пункте, расположенном на участке Транссибирской магистрали. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС добавили дополнительный диапазон LTE в центре населенного пункта, благодаря чему на 30% увеличилась ёмкость мобильной сети. Новое качество связи доступно жителям частного сектора и многоквартирных домов, расположенных на улицах ДОС, Линейная, Центральная, Юбилейная, Заводская, Кирпичная, а также в районе железнодорожной станции «Возжаевка». Теперь возжаевцы, сотрудники производственных предприятий и организаций, педагоги и воспитанники образовательных учреждений могут с большим комфортом пользоваться цифровыми сервисами и приложениями даже в часы пиковой нагрузки на сеть.

«Возжаевка и его спутник село Амурске являются удобным логистическим хабом. Через населённые пункты проходят Транссибирская магистраль и автодорога Чита-Хабаровск, расположен крупный зерносушильный комплекс. Мы видим постоянно растущий мобильный трафик особенно в сезон полевых и агротехнических работ, поэтому своевременно проводим работу по расширению сетевой инфраструктуры. Традиционно в конце зимы аграрии начинают подготовку к полевому сезону: закупают оборудование, семена, удобрения. С новым качеством связи даже в период пиковой нагрузки аграриям будет комфортно организовывать и проводить работы, а жителям пользоваться высокоскоростным интернетом в привычном режиме», — сказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

