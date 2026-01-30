T2 расширила зону покрытия в 80 малых населенных пунктах Ростовской области

T2, российский оператор мобильной связи, в 2025 г. расширил зону покрытия в 80 малых населенных пунктах Ростовской области. Более 100 тыс. жителей региона получили возможность пользоваться качественной связью и высокоскоростным мобильным интернетом.

T2 непрерывно развивает сеть в Ростовской области, создавая равные условия доступа к цифровым услугам как для жителей крупных городов, так и малых населенных пунктов. В 2025 г. инженеры компании расширили зону покрытия еще в 80 хуторах и селах, территориально отдаленных от крупных муниципалитетов и районных центров региона. Оператор развернул в них современное и высокотехнологичное оборудование, работающее в стандартах 2G/4G.

Суммарно работы затронули 27 районов Ростовской области. Доступ к качественным услугам связи был обеспечен в хуторе Новониколаевский Верхнедонского района, хуторе Хуторской Зимовниковского района, хуторе Красный Луч Октябрьского района, поселке Супрун Сальского района, хуторе Волошино и селе Генеральское Родионово-Несветайского района, поселке Углегорский Тацинского района и других. Большая часть работ была проведена в Азовском районе, где инженеры компании расширили покрытие сразу в 15 малых населенных пунктах. Еще по 9 сел и хуторов были обеспечены связью в Аксайском и Матвеево-Курганском районах. В каждом из таких населенных пунктов проживают от 500 до 2 тыс. человек.

Расширяя цифровое покрытие отдаленных хуторов и сельских поселений Т2 делает комфортнее повседневную жизнь людей. Жители могут дистанционно работать и учиться, пользоваться муниципальными сервисами, а также получать медицинскую помощь и банковские услуги.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2, сказал: «Расширение покрытия в малых населенных пунктах – это не просто модернизация сетевой инфраструктуры, а значимый вклад в социально-экономическое развитие Ростовской области. Мы последовательно сокращаем цифровое неравенство между городами и сельскими территориями, обеспечивая жителей удаленных районов стабильной связью и качественным мобильным интернетом. Современные цифровые сервисы уже сегодня помогают людям работать и учиться дистанционно, получать медицинскую помощь, пользоваться государственными и финансовыми услугами. Таким образом, расширяя сеть, мы создаем реальные возможности для комфортной жизни всех жителей региона».