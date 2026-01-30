CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Телеком Искусственный интеллект axenix
|

В 2025 году МТС защитила жителей Тувы от почти 13 миллионов нежелательных звонков

Цифровая экосистема МТС сообщает, что по итогам 2025 г. заблокировала в Республике Тыва на 60% больше звонков от спамеров и мошенников. При этом со второго полугодия специалисты фиксировали снижение темпов роста преступной активности. Это связано с совершенствованием ИИ-инструментов для поиска и блокировки нежелательных вызовов, а также с вступлением в силу направленных на борьбу с телефонным мошенничеством законов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2025 г. МТС с помощью всех инструментов защиты от нежелательных звонков заблокировала в республике 12,8 млн вызовов – это в 1,6 больше, чем годом ранее. При этом в 2024 г. по сравнению с 2023 рост блокировок составил 80% (в 1,8 раз). Всплеск активности спамеров и мошенников в отношении жителей Тувы начался в марте-апреле 2025 года, ее пик пришеёлся на июль. Начиная с середины года до его конца количество попыток дозвониться абонентам планомерно снижалось.

В случае выявления подозрительного звонка инструмент на базе ИИ «Защитник» самостоятельно отвечал на вызов и вел разговор. Общая длительность голосовых вызовов, от которых умные алгоритмы МТС защитили жителей республики за год, составила около 2,5 млн минут, или 4,8 лет.

Чаще всего мошенники звонили людям с доходом свыше 50 тыс. руб. в возрасте 35-44 лет, а также пенсионерам старше 65 лет. Кроме того, звонки стали персонализированными. Например, доля схем, когда одной жертве последовательно звонят несколько человек под маской сотрудников разных ведомств, выросла на 50%.

«За последний год мошенники изменили свою тактику. Если раньше они нередко звонили россиянам под предлогом продления договора с мобильным оператором, то в прошлом году самой распространенной стала легенда, связанная с дополнительным заработком и инвестициями. Мы совершенствуем системы поиска и блокировки вызовов с сомнительных номеров. Кроме того, голосовой робот в опции “Безопасный звонок” может предупредить абонента о потенциальной опасности во время разговора. Обучаясь на множестве примеров диалогов со злоумышленниками, ИИ становится всё умнее. И сейчас мы работаем над тем, чтобы он распознавал не только действующие схемы мошенничества, но и прогнозировал появление новых», — сказал директор МТС в Республике Тыва Экер Хертек.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач

Впервые с 2022 года под кибератаки попало меньше половины россиян

Власти признали неэффективность маркировки звонков в борьбе с мошенниками

Конференция CNews «Российские ERP-системы» состоится 19 марта 2026 года

На российских объектах критической информационной инфраструктуры найдено более 1,2 тыс. нарушений

В космос впервые запущены спутники - части европейского суверенного «убийцы» Starlink

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще